Hohen Sprenz: Ein Fischereihof im Landkreis Rostock trotzt der Pandemie

Hohen Sprenz

„Wat den een sien Uhl, dat’s den annern sien Nachtigall.“ Den Sinn dieses niederdeutschen Spruchs erklärt Fischermeister Werner Loch (62) in Hohen Sprenz (Landkreis Rostock) damit, dass ihm zwar die Corona-Pandemie guten Umsatz in seinem kleinen Hofladen bringt, an anderer Stelle aber den Handel empfindlich ausbremst. Seine Ware bietet Loch im Freien direkt am See oder im kleinen Laden an. Sie ist frisch geräuchert oder fachmännisch geschlachtet – und kurz zuvor lebend noch aus seiner weit in den See hinein ragenden Netzanlage per Kescher heraus gehoben worden.

„An manchen Tagen strahlt meine Türklinke zum Geschäft von den vielen Handgriffen schon hochglänzend,“ meint Loch und lacht schelmisch. Jeder Kunde bekommt seinen Fisch gesondert nach Größe und Art. Mancher sieht sich hier auf dem Weg zum oder vom nahen Impfzentrum Laage um und greift gern zu. Zur Auswahl stehen Regenbogenforellen, Lachsforellen, Störe, Saiblinge, Wels im Stück oder Karpfen.

Würz-Rezepte mit Wacholder

Unterm Glas der kleinen Theke im Laden liegen aber auch einladend vom Rauch gebräunte Aale oder Stücke von anderen Speisefischen. Daneben hängen an kräftigen Bändern in spinnenförmigen Reihen fast meterlange Lachshälften, duftend aus dem Rauch geholt. Dafür hat der Meister seine eigenen Würz-Rezepte und Geschmacksbeimischungen aus Zweigen vom Wacholder. Wer Fisch nicht möchte, kann sich mit Bienenhonig eindecken.

Hier entstehen zur Zeit Hechte. In den Aufzuchtgläsern werden die Fischeier zum Schlüpfen gebracht. Quelle: Dietrich Grunzig

„Ich habe heute Appetit auf Forelle, die ich mir knusprig in der Pfanne braten werde“, erklärt die 82-jährige Irma Grewe aus Wenndorf und sieht dem Fischermeister bei der Arbeit am Schlachtblock auf dem Schwimmsteg zu. Seinen Besuch in Lochs Fischerei-Anlage verbindet Hans Jörn (46) aus dem 31 Kilometer entfernten Bad Doberan immer auch gern mit einem Blick in die kleine Aufzuchtanlage im Bootsschuppen. „Im Frühjahr sind da meist kleine Edelfische zu sehen,“ erzählt Jörn begeistert und begibt sich heimwärts mit zehn ausgenommenen Regenbogenforellen, die in den Netzkäfigen der Anlage aufgewachsen sind: „Die Fische sind für einen Grillabend vorgesehen.“

Derzeit schwimmen munter in Aufzuchtbecken mehrere Tage alte Regenbogenforellen und in zwei, ständig mit Frischwasser durchströmten Acht-Liter-Aufzuchtgläsern Tausende orangefarbene Hechteier. „Die später schlüpfenden Raubfischbabys werden mal die Binnenseen des Landesanglerverbandes unsicher machen“, unkt Fischermeister Werner Loch. „Ein Teil wandert auch in Gewässer der Binnenfischerei.“ Später sei noch Zanderbrut vorgesehen.

Im Schauglas schwimmen kleine, sieben Tage alte Regenbogenforellen. Quelle: Dietrich Grunzig

Aus der Anlage seien in diesem Frühjahr mehr als Hunderttausend kleine Meerforellen für in die Ostsee einmündenden Fließgewässer an den Anglerverband übergeben worden, sagt Loch. Viele Jahre zuvor war das Rostocker Fischereiamt regelmäßig Großabnehmer aussetzungsreifer Meerforellen. Als besonderen Fisch in den heimischen Gewässern ist die Quappe geschätzt, meint LAV-Landesgewässerwart Marko Röse. Sie sei der einzige Dorschverwandte, der im Süßwasser lebt.

Der Bestand war in den vergangenen Jahren rückläufig und soll nun wieder aufgebaut werden. Die entsprechenden Jungfische seien 2021 ebenfalls aus der kleinen Aufzuchtanlage in Hohen Sprenz geliefert worden.

Von Dietrich Grunzig