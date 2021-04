Insgesamt fünf Corona-Infektionen sind nach einer illegalen Feier in der Kiesgrube bei Hohenfelde (Landkreis Rostock) aufgetreten. Der Kreis bittet nun alle Jugendlichen, die dort waren oder Kontakt mit den Partygästen hatten, sich zu melden. So sollen die Infektionsketten unterbrochen werden. Auf drei Schulen in Bad Doberan haben diese sich schon ausgewirkt.