Hohenfelde

Eine Seilbahn, ein Schaukelelement und eine Holländerscheibe bilden derzeit das Spielangebot auf dem Spielplatz in Hohenfelde. Das soll sich ändern. Bis Ende März sollen neue Geräte aufgestellt werden. Eine Rutsche sowie Kletter- und Balancierelemente sind vorgesehen. Darüber informiert Bürgermeister Stefan Bruhn. Rund 60 000 Euro investiert die Gemeinde Hohenfelde in den einzigen Spielplatz. Es ist nicht das einzige Projekt in diesem Jahr.

Wenn die ersten Geräte stehen, möchte die Gemeinde den zweiten Bauabschnitt für den Spielplatz gleich hinterherschieben. „Dafür beantragen wir noch Fördermittel“, so Stefan Bruhn. Der gesamte Spielplatz soll also in diesem Jahr fertig werden. Die Erneuerung ist notwendig, weil die alten Geräte aus Holz marode waren. Sie sind längst abgebaut.

Wandergebiet Quellental besser ausschildern

Nicht gebaut wird der Parkplatz am Quellental, den die Wanderer und Spaziergänger nutzen sollten. „Das Vorhaben haben wir gestrichen“, sagt Bruhn. „Nach Gesprächen mit dem Forstamt und der Unteren Naturschutzbehörde können nur wenige Parkplätze entstehen, die aber im Bau und Unterhaltung sehr teuer würden.“

Damit die Quellental-Besucher aber nicht weiterhin auf dem Seitenstreifen parken und im Ernstfall die Feuerwehr dadurch nicht behindert wird, möchte die Gemeinde die Parkflächen in Hohenfelde und den Weg ins Waldgebiet in diesem Jahr besser ausschildern.

Stefan Bruhn ist Bürgermeister der Gemeinde Hohenfelde. Quelle: Anja Levien

Die Gemeinde kümmert sich weiterhin um bessere Bedingungen für die Freiwillige Feuerwehr. „Wir hatten versucht, ein neues Auto zu bekommen“, so Stefan Bruhn. Doch weil es so viele Anträge beim Land gegeben hat, habe das entschieden, Gemeinden zu fördern, deren Fahrzeuge älter als Baujahr 2000 sind. „Da fallen wir nicht rein. Wir werden aber langfristig ein neues Fahrzeug benötigen.“

Lagerhalle für die Feuerwehr

Dafür warte die Gemeinde noch auf den Brandschutzbedarfsplan, in dem festgeschrieben wird, welche Ausrüstungen die Feuerwehren im Amt Bad Doberan-Land benötigen. Danach richtet sich, wie groß die Fahrzeuge sein sollten, die angeschafft werden. Stefan Bruhn gibt hierbei zu bedenken: Das Sana-Krankenhaus Bad Doberan liegt in der Gemeinde Hohenfelde.

Derzeit wird neben dem Feuerwehrgerätehaus eine Lagerhalle gebaut, informiert der Bürgermeister. Dort sollen Geräte und Technik untergestellt werden. Perspektivisch hält die Gemeinde auch an dem geplanten Anbau ans Gerätehaus fest. Denn derzeit gibt es noch keine Trennung vom sogenannten Schwarz-Weiß-Bereich. Heißt, die Feuerwehrleute sollten die Möglichkeit haben, nach einem Einsatz die dreckige Kleidung in einem Raum ausziehen und dort zu belassen und sich in einem anderen Raum umzuziehen.

Löschwasserversorgung überprüfen

„Die Löschwasserversorgung ist immer noch ein großes Thema“, sagt Stefan Bruhn. Durch den Neubau des Hochbehälters in Hohenfelde durch den Zweckverband Kühlung, könne die Feuerwehr bei einem Erstangriff zwar schon auf mehr Wasser aus dem Hydranten zurückgreifen, dennoch gebe es Bereiche, wo die Löschwasserversorgung kritisch sei.

„Wir müssen strategisch Punkte festlegen, wo Wasser benötigt wird.“ Für diese Orte müsse dann über Zisternen oder Ähnliches Löschwasser vorgehalten werden.

In diesem Jahr soll auch der Bebauungsplan „Am Sportplatz“ für Betreutes Wohnen und den Neubau einer Kindertagesstätte vorangebracht werden. Der Aufstellungsbeschluss wurde bereits gefasst. Wie Stefan Bruhn informiert habe der Landkreis Rostock einige Anmerkungen gehabt, darunter die Erstellung eines Lärmschutzgutachtens. Das würde jetzt erstellt.

Büchertausch-Börse neben dem Spielplatz

In der Gemeindevertretersitzung am Montag sei besprochen worden, dass der Sozialausschuss plant, eine Telefonzelle für den Büchertausch am Spielplatz aufzustellen. „Auch um die Begegnung im Dorf zu stärken“, so Bruhn. Zudem sollen Hundetoiletten aufgestellt werden, um den vielen Hinterlassenschaften der Vierbeiner entgegenzuwirken.

Von Anja Levien