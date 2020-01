Hohenfelde plant Betreutes Wohnen und Kindergarten

Hohenfelde

Zwei größere Projekte hat die Gemeinde Hohenfelde mit dem Beschluss für die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Am Sportplatz“ jetzt in die Hand genommen. Auf der Fläche am Schulweg sollen die Voraussetzungen für den Bau Betreuten Wohnens und einer Kindertagesstätte geschaffen werden. Darüber informierte Bürgermeister Stefan Bruhn. Zudem seien Lösungen für die Feuerwehr und die Löschwasserknappheit gefunden worden.

Betreutes Wohnen in der Gemeinde Hohenfelde zu etablieren, sei schon länger Thema, sagt Stefan Bruhn. Es gebe einen Interessenten, der bauen würde. Mit der dafür notwendigen Anfertigung eines Bebauungsplanes, der die Voraussetzungen für den Bau schafft, soll auch eine Lösung für die derzeitige Kindertagesstätte „Teichfrösche“ gefunden werden. Das Haus, in dem die Kinder untergebracht sind, stammt aus DDR-Zeiten. „Eine Sanierung des alten Gebäudes funktioniert nicht“, sagt Stefan Bruhn. Einen Interessenten oder Träger für den Neubau gibt es noch nicht. „Da müssen wir dann erst Gespräche führen“, sagt Bruhn.

Gleichzeitig könnte mit den beiden Vorhaben auch der Sportplatz angegangen werden. „Er soll modernisiert und den jetzigen Bedürfnissen angepasst werden.“

Neue Spielgeräte für den Spielplatz

Weiteres Projekt, welches 2020 weiterverfolgt wird, ist der Spielplatz in Hohenfelde. „Aufgrund des Alters der Spielgeräte mussten viele abgebaut werden“, sagt Stefan Bruhn. Zuletzt genehmigten die Gemeindevertreter die Reparatur des Tragseils der Seilbahn. „Das ist eine der kleineren Reparaturmaßnahmen, die wir machen.“ Der Beschluss, Fördermittel für den Spielplatz zu beantragen, sei bereits umgesetzt worden. „Wir warten auf einen Bescheid und wollen im nächsten Haushalt Geld für Spielgeräte einstellen“, kündigt Bruhn an.

Zugestimmt haben die Gemeindevertreter zuletzt auch, Fördermittel beim Land für ein neues Feuerwehrfahrzeug zu beantragen. Für die Stärkung der Feuerwehren möchte das Land in den kommenden vier Jahren 50 Millionen Euro investieren.

Einfahrt zur Feuerwehr wird breiter

Dieses Jahr wird die Einfahrt zur Feuerwehr verbreitert. Das ist der Kompromiss, der mit der Unfallkasse gefunden worden sei, so Stefan Bruhn. Diese hatte eine Verlegung des Parkplatzes, der sich vor der Wehr befindet, verlangt, damit eine Kollision im Einsatzfall ausgeschlossen werden kann. Auch ist ein Anbau für Geräte und Technik geplant.

Auch beim Thema Löschwasser hat Stefan Bruhn gute Nachrichten. „Durch Erneuerungsarbeiten bekommen wir mehr Druck auf die Leitung, so dass wir ab 2021 Löschwasser aus der Leitung nehmen können.“ Das sei das Ergebnis von Gesprächen mit dem Zweckverband Kühlung gewesen. Der hatte auch angekündigt, den Hochbehälter in Hohenfelde 2020 zu erneuern und in dem Zuge einen größeren einzusetzen.

Konzept für Dorfteiche erstellen

Ob die Dorfteiche künftig als Löschteiche weiter- oder wieder genutzt werden, soll ein Konzept klären, das entwickelt werden soll. „Wir wollen klären, wie wir künftig mit den Dorfteichen umgehen und sie pflegen.“

Angeschafft wurde 2019 ein Defibrillator für das Gemeindezentrum. Dieses Jahr soll ein weiterer im Quellental hinzugekommen, hier ist zudem ein neuer Parkplatz geplant. „Da warten wir noch auf die Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde“, so Bruhn.

Sein Ziel als neuer Bürgermeister, das Dorfleben wiederzubeleben, hat er nicht aus den Augen verloren. „Der erste Hohenfelder Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg, wir hatten viel Zuspruch“, freut sich der Ehrenamtler. „Wir sind begeistert, wie er angenommen wurde und wollen künftig auch Neues ausprobieren.“

Von Anja Levien