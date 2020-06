Hohenfelde

„Wir schauen der Zukunft gern entgegen. Neue Sänger sind herzlich willkommen“ – mit diesem Zitat von Hannelore Deuscher endet die zusammengefasste Chronik des Hohenfelder Chores. Seit 55 Jahren gibt es hier nun schon das gemeinschaftliche Singen. Am 19. Juni 1965 wurde der gemischte Chor mit 18 Mitgliedern unter der Leitung von Ulrich Marckardt ins Leben gerufen.

Die Leidenschaft zum Singen, verbunden mit intensiver Probenarbeit, brachte den Mitstreitern schnellen Erfolg – noch im Gründungsjahr fanden erste Auftritte in Hohenfelde und auf dem Kreiserntefest statt.

Anzeige

„Die Freude am gemeinsamen Singen und dass der Chor als Familie zusammengewachsen ist – das möchte ich nicht mehr missen.“ Hannelore Deuscher, Mitglied und Chronistin Quelle: privat

Weitere OZ+ Artikel

„Die Freude am gemeinsamen Singen und dass der Chor als Familie zusammengewachsen ist – so etwas Schönes möchte ich nicht mehr missen“, sagt Hannelore Deuscher. Sie gehört dem Chor seit 14 Jahren an und schreibt die Chronik seit dieser Zeit weiter. „ Lucie Weeber schrieb sie per Hand bis Anfang der 1980er-Jahre, danach habe ich ihre Chronik mit den handschriftlichen Tagebuchaufzeichnungen von Herrn Kray aufbereitet“, erklärt die 70-Jährige. Für die neue Chronik brauchte sie mit viel Recherche zwei Jahre.

Reriker Heulbojen sorgten für Chor-Gründung

Ursula Preuß ist das einzig verbliebene Chormitglied der ersten Stunde. Damals war sie zarte 24 Jahre jung. Heute steht ihr 80. Geburtstag bevor. „Der Anlass zur Gründung war der Auftritt der Reriker Heulbojen in unserem Kulturhaus“, erinnert sie sich. „Dann bekamen auch wir Lust, zu singen. Einige gingen los und klingelten an Türen, um Mitglieder zu gewinnen. Wir waren damals zum größten Teil junge Leute. Der erste Auftritt war mit sehr starkem Herzklopfen verbunden.“

„Wenn man anderen eine Freude bereiten kann und das dann noch in Gemeinschaft ist – das finde ich einfach wundervoll.“ Ursula Preuß, Gründungsmitglied Quelle: privat

Als die Hohenfelderin heiratete, gab es ein Chor-Ständchen. „Und da ich drei Kinder habe, stand ich oft mit dickem Bauch auf der Bühne, aber am liebsten nur in der zweiten Reihe. Doch die Auftritte machen so viel Spaß“, sagt Ursula Preuß. „Wenn man anderen eine Freude bereiten kann und das dann noch in Gemeinschaft ist – das finde ich einfach wundervoll.“ Anstrengend sei das allerdings auch gewesen: „Als wir mit dem Ensemble zusammengearbeitet haben, gab es bis zu 40 Auftritte im Jahr. Wir sind über die Dörfer gefahren in Kulturstätten und auf Veranstaltungen aufgetreten.“

Viele Eigenkompositionen und mecklenburgische Folklore

Ulrich Marckardt verließ nach einem Jahr den Chor, weil er zum Direktstudium nach Berlin ging. Er übergab die Leitung an den Musiklehrer Jürgen Schultz. „Der neue Chorleiter überraschte die Chormitglieder mit seinen kreativen Eigenkompositionen und inspirierte sie, Texte zu seinen Musikstücken zu dichten“, schreibt Hannelore Deuscher. „Zahlreiche Liedtexte stammen aus der Feder von Lucie Weeber.“ Das Repertoire umfasste damals schon Eigenkompositionen, mecklenburgische Folklore, Volkslieder und klassische Stücke. Auszeichnungen blieben nicht aus und es folgten sogar Aufnahmen für Radiosendungen.

Nach elfjähriger Leitung verstarb 1977 Jürgen Schultz. Der Reriker Musiklehrer Hans Kray wollte für ein Jahr als Leiter einspringen – am Ende wurden 30 Jahre daraus. In dieser Zeit vereinte eine neu gegründete Tanz- und Instrumentalgruppe den Hohenfelder Chor zum „Dorfensemble Hohenfelde – Conventer Niederung“. Nach der Wende löste sich das Ensemble wieder auf – deshalb gründeten die verbliebenen Chor-Mitglieder einen gemeinnützigen Verein und warben neue Sänger.

Mitglieder hoffen auf Benefizkonzert am 23. August

Nachdem Hans Kray aus gesundheitlichen Gründen die Leitung abgab, übernahm die Kröpelinerin Barbara Stern 2007 den Chor. Sie brachte viel Erfahrung mit, denn sie leitet noch weitere zwei Chöre. Die theoretische Chorarbeit untermauerte eine Gastdozentin aus Berlin, und die Moderation während der Auftritte übernimmt Renate Leistekow. Der Chor begeistert weiterhin mit altdeutschem und mecklenburgischem Liedgut, doch das Potenzial wird weiter gefördert. Das vielseitige Repertoire mit klassischen, maritimen, internationalen oder nationalen Musikstücken hat viele Freunde gefunden.

„Die derzeitige Corona-Situation erlaubt es uns momentan leider nicht, den 55. Jahrestag angemessen zu begehen“, erklärt Barbara Stern. „Aber am 23. August ist ein Benefizkonzert in Alt Karin angedacht – mal sehen, ob wir da schon auftreten dürfen.“

Lesen Sie auch

Von Sabine Hügelland