Hoher Schaden bei Unfall in Nienhagen

Nienhagen

Bei einem Verkehrsunfall im Ostseebad Nienhagen ist am Montag gegen 9.30 Uhr ein Sachschaden in Höhe von 52 000 Euro entstanden. Ein 77-jähriger Autofahrer hatte bei den Minustemperaturen am Morgen zwar Enteiserspray benutzt, jedoch war die Windschutzscheibe teilweise noch gefroren, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Güstrow am Dienstag mitteilte. Dadurch hätte der Senior in der Parkstraße einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw übersehen und sei auf diesen aufgefahren. Der 77-jährige Unfallverursacher wie auch der 51-jährige Mann im Pkw seien unverletzt geblieben.

Von OZ/dl