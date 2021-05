Wohlenberg/Hohen Wieschendorf

Die Saison der Hornhechte hat begonnen. Seit einigen Tagen stehen die Angler an den Hotspots entlang der Ostseeküste. Selbst bei dem Sturm, der seit Dienstag über die Küste tobt, stehen die Petrijünger auf den Anlegern. Denn um Hornhechte zu fangen, müssen die Köder weit ausgebracht werden. Und mit der Wathose in die Ostsee zu gehen, ist bei der aktuellen Witterung lebensgefährlich. Deshalb sind die Anleger wie in Wohlenberg und Hohen Wieschendorf beliebte Anlaufstellen.

Bryan Boldt aus Schwerin stand am Mittwochvormittag in Hohen Wieschendorf nachdem er am Morgen in Wohlenberg vergeblich den Köder ausgeworfen hatte. „Einen Hornhecht habe ich schon, ein paar Fehlbisse gab es auch, sieht gut aus hier“, sagt der Schweriner. Der Sturm störe ihn nicht. „Das geht schon.“ Solange das Ergebnis stimme, sei der Wind das kleinste Problem.

„Der Hornhecht ist eigentlich ein schöner Fisch“, sagt der Brüsewitzer Jörg Sagner. Zwar habe er viele Gräten, aber diese sehen grün aus und sind deshalb gut zu erkennen sein. Außerdem gebe es mehrere Möglichkeiten der Zubereitung. So würde er zum Beispiel gebraten oder auch in Aspik gut schmecken. Besonders seine Frau mag den Hornhecht, wie er im weiteren Gespräch erzählt. Schon einige schöne Exemplare hatte er in der Vergangenheit an seiner Angel. Der größte seiner Art war etwa 70 Zentimeter lang. Das könne etwa ein Kilogramm gewesen sein, wie er in etwa schätzt.

Die Hotspots an der Mecklenburger Küste Die besten Möglichkeiten, um Hornhechte zu fangen, sind die Anleger entlang der Ostseeküste. Gleich zwei davon gibt es in Nordwestmecklenburg. Der ehemalige Kartoffelanleger in Wohlenberg ist der beliebteste Platz für die Angler und in der Regel sehr gut besucht. Wer einen Platz an der Spitze haben will, muss früh raus. Der Anleger in Hohen Wieschendorf in der Wismarbucht ist ein weiterer Hotspot für die Küstenangler. Auch wenn die Fische ins flache Wasser kommen, um dort zu laichen, so müssen die Angler doch ein ganzes Stück weit raus auf die Ostsee, um die Hornhechte an den Haken zu bekommen. Methoden sind dabei mit Pose und Naturköder (Wattwürmer, Makrelen- oder Heringsfetzen) oder mit Kunstköder, der durchs Wasser gezogen wird. Die Zeit für den Hornhecht beginnt übrigens mit der Rapsblüte, wenn die gelben Felder verblüht sind, dann ist auch der Hornhecht wieder verschwunden. Der Fisch gilt als äußerst fettarm, bei der Zubereitung färben sich die Gräten grün. Das einfachste Rezept ist das Braten. Dafür wird der Hornhecht ausgenommen und in Stücke geschnitten, die anschließend in Mehl gewälzt und gewürzt werden. Sobald die Haut goldbraun ist, ist der Fisch fertig.

Nur ein Angler am Anleger

Sagner sagt das am Dienstagmorgen auf dem Anleger in Wohlenberg. Dort treffen wir den 61-Jährigen, der wie in den Jahren zuvor zu dieser Zeit Hornhechte angeln will. Eigentlich ist der Standort dafür ideal und Petrijünger wie er müssen auch nicht lange warten, bis der erste Fisch beißt. Doch an diesem Tag spielt vor allem das Wetter nicht mit. „Der Wind kommt von Osten und damit von der falschen Richtung. Besser wäre es, er würde direkt von der See kommen“, so der Angler. Die Hoffnung, heute einen großen Fang zu machen, ist gering. Einen Teil seiner Angelausrüstung hat Sagner deshalb gleich im Auto gelassen. An seiner Angel hat er nur Blinki statt Pose.

Bryan Boldt aus Schwerin auf dem Anleger in Hohen Wieschendorf Quelle: Michael Prochnow

Zumindest für den einen oder anderen Hornhecht sollte das reichen. Während er das erzählt, zieht er seine Kapuze hoch. Jetzt beginnt es auch noch zu regnen. Dazu ist es bei gerade einmal sieben Grad über null ziemlich kalt. Den Brüsewitzer hält das aber nicht davon ab, ein weiteres Mal seine Angel auszuwerfen. Es ist sein Hobby und er hat Spaß daran. Oft nimmt er zusammen mit anderen am Brandungsangeln in Rerik teil. Dann gehen sie auf Dorsch und Plattfisch. Jetzt aber hätte er gerne einen Hornhecht an der Angel, bevor er wieder die Heimreise antritt. Wenn nicht, dann geht die Welt für ihn davon auch nicht unter. Ob andere ähnlich denken, lässt sich an diesem Morgen hier nur erahnen. Denn Sagner ist der einzige Angler auf dem Anleger. Auch das ist ungewöhnlich. Es ist nämlich ein bei Anglern beliebter Ort. Die äußeren Bedingungen haben sie an diesem Tag anscheinend davon abgehalten, ihr Anglerglück zu versuchen.

Ganz andere Sorgen haben indes die Fischer. „Sie können sehr viele Hornhechte fischen. Doch der Absatz ist nicht da“, erklärt Ilona Schreiber, Geschäftsführerin der Fischereigenossenschaft Wismarbucht e. G. Denn wichtige Abnehmer wie Hotels und Gaststätten dürfen in Zeiten der Pandemie nicht öffnen. Somit haben nicht nur sie hohe Verluste zu beklagen, es trifft auch andere Bereiche. In diesem Fall das Fischereigewerbe. In dieser Fischereigenossenschaft gibt es derzeit elf Fischer im Haupt- und 13 im Nebenerwerb. Und da sie aktuell für den Hornfisch weitaus weniger Abnehmer als in der Vergangenheit haben, stellen sie nach Aussage von Schreiber auch weniger Netze auf. Es ist für sie wenig sinnvoll, größere Mengen Hornhecht zu fischen und sie dann nicht loszuwerden.

Kutter fahren weniger raus

Ähnlich sieht es Uwe Dunkelmann, Vorsitzender der Fischereigenossenschaft und Fischer in Boltenhagen. Im Ostseebad ist die Situation aufgrund fehlender Urlauber in Zeiten von Corona besonders krass. Die Kutter fahren dann eben weniger raus als sonst, wie Dunkelmann berichtet. Er hofft, dass endlich bald wieder Normalität einzieht und Boltenhagen Gäste aus allen Bundesländern empfangen darf. Wer in diesen Tagen trotz der beschriebenen Schwierigkeiten einen Hornhecht haben möchte, bekommt ihn in Boltenhagen aber dennoch. So zum Beispiel im Hafen in der Weißen Wiek oder bei Klaus Dunkelmann im Fischgeschäft im Fritz-Reuter-Weg 5.

Uwe Dunkelmann bezeichnet den Hornhecht als saisonalen Fisch. Einige Leute würden ihn auch gerne essen. Das gelte aber hauptsächlich für die vier bis fünf Wochen, in dem seine Hauptzeit liegt, die jetzt begonnen hat.

Auch für einen Fischer aus Wismar, der nicht namentlich genannt werden möchte, ist der Hornhecht ein saisonaler Fisch. Wie seine Berufskollegen hat auch er das Problem des geringen Absatzes. Die Leute wären visiert auf den Fisch, den man zum Beispiel auch räuchern kann. Man sollte ihn frisch essen, wie dieser Fischer berichtet. Bekommen kann man ihn in Wismar unter anderem am Alten Hafen.

Von Dirk Hoffmann