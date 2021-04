Hort statt Skaterbahn in Bad Doberan: Stadtvertreter stimmen für Neubau

Bad Doberan

Die Stadtvertreter von Bad Doberan haben grünes Licht für einen Hortneubau gegeben. Sie stimmten zu, dass das Gebäude auf dem Gelände der Skaterbahn geplant werden kann. In diesem Zusammenhang ist Bürgermeister Jochen Arenz auch beauftragt, einen alternativen Standort für die Skaterbahn zu entwickeln. Sobald die Skaterbahn nicht mehr zur Verfügung steht, sei unverzüglich eine temporäre Übergangslösung anzubieten.

Lesen Sie auch: Mehr Freizeitangebote: Bad Doberan plant neue Skaterbahn und Bolzplätze

Hannes Roggelin (UDI) erinnerte an die bestätigte Beschlussvorlage seiner Fraktion, die die Verwaltung beauftragt hat, die Errichtung eines Schulzentrums mit Sporthalle, integriertem Hort, Kindertagesstätte und weiteren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt zu prüfen. „Daran halten wir fest und appellieren daran, dieses Vorhaben mehr Vorrang einzuräumen.“ Der Hortneubau sei nicht das Nonplusultra. „Ich sehe ihn nicht als Lösung für das ganze Problem“, sagt Roggelin in Bezug unter anderem auf den Platzmangel auf und in den Sportstätten.

Ein Hortneubau ist notwendig, weil die Schülerzahlen an der Lessinggrundschule steigen. Derzeit ist der Hort der Lessinggrundschule in dieser untergebracht und nutzt sechs Klassenräume. Mit einem Neubau würden diese für die Grundschule frei werden.

Von Anja Levien