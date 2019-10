Hotel entwickelt Gin mit Dünengras und Ostseesalz

Kühlungsborn

Die Upstalsboom Hotelresidenz & SPA hat einen eigenen Gin. Kreiert haben ihn in den vergangenen Monaten Service-Leiter Christoph Lüftner und Barmann Stephan Kienitz. Sie haben dabei mit der kleinen mecklenburgischen Destille „ Männerhobby“ zusammengearbeitet. Das Unternehmen kooperiert unter anderem auch mit der Mosterei in Satow. So ist in Kühlungsborn mit der „Bar Cubanze Gin Edition 1219“ seit Sommer ein Gin im Angebot, bei dem alles Handarbeit ist. „Vom Brennen bis hin zum Aufkleben der Etiketten ist alles handgemacht“, erklären die beiden Männer. Damit schreibt der seit einigen Jahren anhaltende Boom dieses „Wacholderwassers“ auch an der Ostsee eine neue, sehr eigene Geschichte.

„Region spiegelt sich im Geschmack“

„Bar Cubanze Gin Edition 1219“ zeichnet sich durch drei Geschmacksnoten aus: Gras, Holz und Salz. „Wir wollten natürlich einen Gin machen, in dem sich die Region widerspiegelt“, erklärt der Barmanager. Er ist Anfang 2017 aus Zürich in den Norden gezogen. „Was lag da näher, als sich direkt vor der Haustür zu bedienen?“ Das Dünengras und das Ostseesalz gäbe es quasi gratis. Sie stellen in der vielfältigen Gin-Welt echte Besonderheiten dar. Dies gilt insbesondere für das Dünengras in Kombination mit dem Ostseesalz, das bislang laut Christoph Lüftner als Geschmacksnote im Gin einzigartig ist. Zudem sei der Name auch eine Verbeugung vor Kühlungsborn. So erinnert die Zahl 1219 an das Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes Brunshauptens, dem heutigen Kühlungsborn Ost, das damit in diesem Jahr seinen 800. Geburtstag feiert.

Preis und Inhaltsstoffe „Bar Cubanze Gin Edition 1219“ ist eine eigene Entwicklung der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn. Service-Leiter Christoph Lüftner und Barmanager Stephan Kienitz haben den Gin zusammen mit der Brennerei und Destille „ Männerhobby“ in Klein Kussewitz kreiert. Insbesondere der Graszusatz in Kombination mit dem Ostseesalz ist nach den Angaben des Hotels ein Novum für einen Ginbrand. Der Alkoholgehalt des Gins beträgt 45 Prozent. Er kostet 33 Euro pro Flasche und ist ausschließlich in dem Hotel in der Ostseeallee 21 erhältlich.

Mehr als die Hälfte bereits verkauft

Für die Ostseebäder entlang der Küste ist die nach der Bar Cubanze in der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn benannte Eigenentwicklung eine Seltenheit. Nur sehr wenige Anbieter haben nach Angaben des Service-Leiters einen Eigenbrand im Angebot. Und der neue aus der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn komme an. „Deutlich mehr als die Hälfte der knapp 380 gebrannten Flaschen sind bereits verkauft“, sagt der Barmanager Stephan Kienitz und lächelt zufrieden. Die ersten drei Monate hätten gezeigt, dass die Gin-Eigenentwicklung großes Potenzial habe. Hotelgäste probierten, kauften und bestellten später nach. Mittlerweile komme aber auch der ein oder andere Gast „nur, um unseren neuen Gin zu kaufen“, ergänzt Christoph Lüftner. Er hat die Welt dieses hochprozentigen Getränks in der Bar Cubanze in den vergangenen Jahren – zusammen mit Stephan Kienitz – kontinuierlich ausgebaut und erweitert.

Zusammenarbeit mit Brennerei

Mit der klaren Vorstellung eines eigenen Gins gingen die beiden im Dezember 2018 zur kleinen Brennerei „ Männerhobby“ in Klein Kussewitz. Schnell waren die beiden sich mit Brennerei-Geschäftsführer Martin Neumann einig. Die Chemie zwischen den Männern stimmte – sechs Monate später sollte das auch auf den neuen Gin zutreffen. „Wir haben insgesamt sechs Rezepturen probiert, bis wir am Ziel waren und gesagt haben: Der ist es!“, sagt Christoph Lüftner. Zusammen mit dem handwerklichen Wissen der Brennerei feilten sie an geschmacklichen Details. Schließlich wurde der Alkoholgehalt auf 45 Prozent begrenzt und dann durchgebrannt. „Drei Wochen später ist noch das Salz in den Gin gekommen“, sagt Stephan Kienitz. Das sei eine Besonderheit: „So wurde ein Korn Ostseesalz abgewogen und eine kleine Menge Gin damit langsam angereichert, bis die Salznote stimmte.“ Anschließend rechneten die Fachmänner die Menge auf den gesamten Brand hoch.

Zwischenzeitlich wählten sie zusammen mit den Kollegen aus dem Marketing die Flaschenform aus und entwarfen ein Etikett.

Zweiter Brand bereits in Auftrag gegeben

Ob der weltweit anhaltende Ginboom nun auch nach Kühlungsborn und die Ostsee überschwappt? Stephan Kienitz und Christoph Lüftner beobachten einen zunehmenden Trend auch in ihrem Umfeld. „Gin hat hier sicherlich noch ein wenig Nachholbedarf, ist aber auch bei uns und auch in anderen Hotels an der Ostsee ein zunehmend gefragtes Getränk.“ Die Ostsee kann dank der „Bar Cubanze Gin Edition 1219“ auf jeden Fall mit einer ganz speziellen Note punkten. Die beiden Upstalsboom-Ginspezialisten sind auf jeden Fall zufrieden: „Der zweite Brand ist bereits in Auftrag gegeben.“

Von Cora Meyer