Kühlungsborn

Von innen moderner, von außen historischer: Die Villa Nordwind wird derzeit komplett saniert. Die W&N Immobilienvertriebsgesellschaft hat das Haus von der bisherigen Betreiberin übernommen und will es im kommenden Jahr neu eröffnen. „Sie konnte das Haus selbst nicht mehr weiterführen und hatte auch niemanden in der Familie, der das konnte“, sagt Architekt Nicolaus Wöhlk. Jahrelang habe die Frau versucht, das Haus zu verkaufen. Ohne Erfolg. „Um es weiter zu betreiben, müsste der neue Eigentümer Millionen investieren“, sagt Firmenchef Knud Wilden, Chef der Firma. „Dafür erhalten Privatleute von Banken allerdings in der Regel keine Kredite. Wir schon.“ „Dieses Schicksal wird in den kommenden Jahren noch mehr Hoteliers im Ort ereilen“, sagt Knud Wilden, der bereits hunderte Häuser in Kühlungsborn saniert hat. „Sie gehen in den Ruhestand und müssen ihre Hotels an Betreibergesellschaften verkaufen.“

Verschiedene Investoren kaufen die Suiten

Das Unternehmen W&N will das Haus nach dem Private Equity-Modell betreiben. Interessierte erwerben eine Suite in dem Gebäude an der Hermannstraße, die ein Betreiber dann vermietet. „Es bleibt allerdings nach wie vor ein Hotel“, sagt der Architekt. Allerdings werde es an heutige Bedürfnisse angepasst. Eine Suite besteht aus zwei bis drei Zimmern. „Das Frühstück ist immer im Preis inbegriffen“, sagt Knud Wilden. Die Gäste könnten es allerdings jederzeit ausbuchen und in der kleinen Küche in der Suite selbst zubereiten. Umgekehrt können sie hingegen die tägliche Reinigung der Räume, „wie in jedem anderen Hotel“, nicht ausbuchen. Ansonsten würden die Zimmer wöchentlich und bei An- und Abreise gereinigt – wie in einer Ferienwohnung.

„So etwas gibt es meines Wissens nach in Kühlungsborn noch nicht“, sagt Knud Wilden. Mit dem Konzept wolle er die Gäste dazu verleiten, länger im Ort zu bleiben. Die W&N Gesellschaft hat bereits andere Objekte, unter anderem in Pelzerhaken in Schleswig-Holstein, verwirklicht. „Unserer Erfahrung nach ist dieses Konzept insbesondere für Familien mit Kindern ideal.“

Neubau entsteht im Hof

Seit Mitte Juni stehen die 17 Zwei- bis Dreizimmer-Suiten in dem Altbau für Kapitalanleger zum Verkauf. Sie sind zwischen 38 und 80 Quadratmeter groß. Zu jeder Einheit gehört außerdem ein PKW-Stellplatz im Hof. Dort errichtet die Immobilienvertriebsgesellschaft auch einen Neubau mit weiteren sechs Suiten. Insgesamt investiert sie in das Projekt etwa acht Millionen Euro. Die Arbeiten sollen im ersten Quartal kommenden Jahres abgeschlossen sein. Dann übernimmt ein professioneller Betreiber. „Es ist wahrscheinlich, dass das die Ostseetraum-Gesellschaft sein wird“, sagt Knud Wilden. Die einzelnen Suiten kosten zwischen 309.800 Euro und 609.800 Euro.

„Momentan läuft der Innenausbau mit Elektrik, Heizung, Sanitär sowie der Ausbau der einzelnen Hotelsuiten“, berichtet Nicolaus Wöhlk. So war das Gebäude Ende 2018 entkernt worden, der Rohbau startete Anfang 2019 und ist seit Kurzem fertiggestellt. „Besonders stolz sind wir auf den kleinen Turm, der zu einer der Suiten im Dachgeschoss gehört“, sagt Projektkoordinator Knud Wilden. Das Dachgeschoss selbst war bereits vor acht Jahren aufgestockt, aber nicht ausgebaut worden.

Ursprüngliches Aussehen nicht mehr möglich

„Eine Bestandssanierung ist teurer als ein Neubau“, sagt Knud Wilden. „Wenn Sie eine Wand aufmachen, sehen Sie drei neue Probleme.“ So bestünden die Wände im Inneren beispielsweise aus verschiedenen Materialien. Äußerlich soll das Haus wieder an sein ursprüngliches Aussehen zu Beginn des vorigen Jahrhunderts erinnern. „Wir schaffen es nicht, es ganz wiederherzustellen“, sagt Nikolaus Wohlk. Über die Jahre sei das Haus immer wieder umgebaut worden. Hinzu komme, dass es zu DDR-Zeiten nicht saniert worden sei. „Zum Glück hat man aber nicht den Fehler gemacht, es komplett abzureißen“, sagt er. „Das, was wir hier machen, ist quasi eine Rettungsaktion.“

Cora Meyer