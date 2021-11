Kühlungsborn

In der Lobby des Upstalsboom-Hotels in Kühlungsborn herrscht rege Betriebsamkeit. Gäste checken ein und aus, machen sich nach dem Frühstück startklar für den Tag oder holen sich an der Rezeption Ausflugs- und Restauranttipps. „Wir hoffen, dass das auch in den kommenden Wochen so bleibt“, sagt Direktorin Maria Kuhl – und drückt dabei ganz fest beide Daumen. „Mit Blick auf die neuen Vorgaben von Bund und Land liegen wieder viele administrative Herausforderungen vor uns.“

Nach dem Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag arbeitet die Landesregierung in Schwerin daran, das neue Regelwerk im Laufe der kommenden Woche umzusetzen. Demnach wird künftig über ein Stufenmodell der Hospitalisierungsrate bestimmt, welche Corona-Maßnahmen gelten.

Das bedeutet: Bei einer Hospitalisierungsrate von drei gilt in MV flächendeckend 2G (geimpft oder genesen), ab einem Wert von sechs 2Gplus (geimpft, genesen, getestet). Aktuell liegt die Hospitalisierungsrate im Land bei über 5. Bliebe es dabei, gilt ab Verkündung der Verordnung Ende kommender Woche sofort überall 2G.

Mischmodell ist nicht wirklich praktikabel

Also auch in Hotels. „Wir machen uns natürlich schon seit einigen Tagen darüber Gedanken“, sagt Maria Kuhl. „Nach unserer Auffassung lohnt sich ein Mischmodell aus 3- und 2G-Regelungen gar nicht mehr – deshalb haben wir uns dazu entschieden, das 2G-Modell im ganzen Hotel ab sofort faktisch umzusetzen.“

Dabei würden jetzt Mechanismen greifen, „die wir von Lockdown eins und zwei schon kennen“, macht Kuhl deutlich. „Wir kontaktieren unsere Gäste, passen unsere Plattformen wie die Homepage mit den neuesten Informationen an, schulen unsere Mitarbeiter – es gibt viel zu tun.“ Dabei halte sich das Konfliktpotenzial in Grenzen, betont die Hotel-Chefin: „Die meisten unserer Gäste sind zweifach geimpft – für die ändert sich ja nichts.“

Sagt auch Juliane Rhode, Director of Sales und Marketing im Grand Hotel Heiligendamm: „Wir setzen in unserem Haus jetzt auch die 2G-Regel um – dazu haben wir alle betroffenen Gäste angeschrieben und über die aktuellen Vorgaben informiert.“ Die Rückmeldungen seien überwiegend positiv, so Rhode: „Die meisten sind bereits geimpft.“ Das Buchungsverhalten sei dennoch spürbar verhaltener als noch vor einigen Wochen: „Insgesamt läuft es aber mit all den schwierigen Rahmenbedingungen noch ganz gut.“

Viele Dezember-Veranstaltungen werden abgesagt

Im Kühlungsborner Upstalsboom seien die Zahlen deutlich stagniert, sagt Direktorin Maria Kuhl: „Seitdem die Infektionszahlen wieder steigen, verzeichnen wir eine klare Tendenz – im Sommer und Herbst gab es einen ganz guten Verlauf, jetzt werden die Leute wieder sichtbar zaghafter.“ Im Event-Bereich sei dieser Trend noch deutlicher zu spüren, so Kuhl: „Viele Veranstaltungen werden abgesagt.“ Auch im Grand Hotel entfalle „die eine oder andere Veranstaltung, die im Dezember geplant war“, sagt Juliane Rhode.

„Der Frust und die Wut sitzen tief“, erklärt Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern. „Schon jetzt werden reihenweise bereits gebuchte Veranstaltungen, wie etwa Weihnachtsfeiern, abgesagt. Silvester steht unter den ,orangefarbenen‘ Regeln in den Sternen.“ Die Branche fühle sich „wieder einmal verschaukelt und im Stich gelassen“.

Dennoch: „Stand jetzt soll unsere ,Russian Night’ zu Silvester mit mehrgängigem Menü, Live-Musik und Feuerwerk stattfinden“, blickt Juliane Rhode vom Grand Hotel Heiligendamm optimistisch voraus. „Natürlich auch hier unter den 2G-Vorgaben.“

Immerhin: „Durch die neue Verordnung gibt es tatsächlich eine Erleichterung“, sagt Upstalsboom-Direktorin Maria Kuhl. „Wenn flächendeckend die 2G-Regelung gilt, haben wir jetzt die Erlaubnis, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihrem Impfstatus zu fragen – das durften wir bislang nicht.“ Viele Kollegen hätten sie schon proaktiv informiert: „Der überwiegende Teil ist zum Glück schon geimpft – deshalb rechne ich nicht mit allzu großen Konfrontationen.

Keine Klarheit im Umgang mit ungeimpften Mitarbeitern

Die aktuelle Neuerung des Infektionsschutzgesetzes sehe vor, dass künftig alle Arbeitgeber das Recht und die Pflicht hätten, täglich den Impf-, Genesungs- und Teststatus ihrer Mitarbeiter zu kontrollieren, bestätigt Dehoga-Chef Lars Schwarz und erklärt: „Bei der Beanspruchung des 2G-Optionsmodells in Hotellerie und Gastronomie betrifft 2G in erster Linie die Gäste – für die Mitarbeiter greift hier eine Sonderregelung.“ Die Angestellten müssten sich vor Arbeitsantritt testen, entweder bei einer offiziellen Teststelle oder mit einem Schnelltest, so Schwarz: „Der Arbeitgeber muss das dokumentieren.“

Ein großes Problem aber bleibt, meint Maria Kuhl: „Wir dürfen unsere Leute zwar nach ihrem jeweiligen Status fragen – aber wir wissen nicht, wie wir dann damit umgehen sollen.“ Dieser Punkt sei in der Branche „ein Riesen-Thema“: „Mögliche Ansätze werden leider einmal mehr sehr vage gehalten.“ Dabei gebe es sowohl für Gäste als auch für Mitarbeiter eine simple Lösung, macht die Hotel-Direktorin deutlich: „Das einfachste wäre, sich impfen zu lassen“.

