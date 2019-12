Kühlungsborn

Warten auf den Ladebalken: Zur Saison müssen Urlauber und Gäste in Kühlungsborn oft Geduld haben, wenn sie ins Internet wollen. Die Herausforderung für den Provider sei, dass der Ort zu Hauptzeiten von 8000 Bewohner auf etwa 30 000 anwachse, sagt Uwe Oeter. Der IT-Dienstleister betreut mehrere Hotels im Ort, unter anderem die Hotel Residenz Waldkrone in West. „Trotzdem muss der Anbieter – neben der Telekom ist das in Kühlungsborn auch Vodafone – die gleiche Bandbreite gewährleisten.“ Es gebe immer mehr Cloud-Anwendungen und Streamingdienste, für die dauerhaft eine bestimmte Geschwindigkeit zur Verfügung stehen müsse. Für die Kunden lasse sich allerdings nicht prüfen, welcher Anteil der möglichen Bandbreite auch tatsächlich bei ihnen ankomme.

Telekom baute Netz aus

Die Telekom hat seit 2017 in Kühlungsborn investiert: Möglich seien nun Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Von diesem Ausbau sollten nach Angaben des Konzernsprechers Georg von Wagner über 4000 Haushalte und Betriebe profitieren. Die Telekom kam damit dem Unternehmen „ Glasfaser Deutschland“ zuvor, dem es nicht gelungen war, die nötige Anzahl Kunden zu gewinnen.

„Die Übertragung der Daten zwischen unseren Vermittlungsstellen und den einzelnen Verteilern, die am Straßenrand stehen, erfolgt jetzt über Glasfasern“, sagt Georg von Wagner, Pressesprecher der Telekom. Von Mai an wurden fünf Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 18 graue Multifunktionsgehäuse am Straßenrand aufgestellt. Von dort geht es allerdings oft über Kupferkabel weiter, durch das Daten in der Regel wesentlich langsamer übertragen werden.

Verbindung während der Saison langsam

So auch zur Upstalsboom Hotelresidenz. „Wir würden gerne Glasfaser haben“, sagt Teamleiter Sebastian Koller, „damit wir unser Tagungsangebot ausbauen können.“ Das Hotel hat 169 Zimmer – in Stoßzeiten gerät die Internetverbindung an ihre Grenzen. „Wenn viele im Internet sind, merken wir in Verwaltung und im Haus, dass die Verbindung langsamer wird.“ Beispielsweise finden die Buchungen zunehmend online statt. „Und die Telefonie läuft komplett über Internet“, sagte Uwe Oeter. „In einem Hotel, wie dem Upstalsboom, alle Zimmer abzudecken, das ist eine enorme Leistung. Da muss das Hotel eine ganz schöne Bandbreite haben, das muss der Provider berücksichtigen“. In der Saison lasse die verfügbare Bandbreite zu wünschen übrig. „Das merkt man zum Beispiel, wenn alle vom Strand kommen“, sagt Uwe Oeter.

Im Upstalsboom behilft man sich mit einer kabellosen Alternative. „Wir haben gerade unser WLAN komplett erneuert“, sagt Sebastian Koller. „Wir holen das Maximale aus unserem jetzigen Anschluss raus.“ Zum Teil müsste das Hotel aber, beispielsweise wenn eine Telefonkonferenz stattfinde, die Übertragung von anderen Datenquellen „per Hand“ runterregeln. Für Sebastian Koller ein Problem, das sich lösen ließe: „Bei Glasfaser müssten wir gar nicht drüber nachdenken.“ Bislang sei es glücklicherweise nur einmal vorgekommen, das Gäste wegen der schlechten Internetverbindung vorzeitig abreisten. Keine Probleme haben die Meergut-Hotels in Kühlungsborn West. „Die meisten Gäste sind zufrieden“, sagt Geschäftsführerin Irina Rudnick. Auch die Arbeit der Verwaltung sei nicht beeinträchtigt.

Glasfaser nicht bis ins Haus

Dass das Upstalsboom bisher keine Glasfaserleitungen hat, liege an dem „unglaublich hohen Preis, den die Telekom für Erdarbeiten aufruft.“ Nach Angaben von Sebastian Koller geht es um 40 000 Euro – für die Strecke von 380 Metern bis zum nächsten Verteilerkasten.

An einer Glasfaseranbindung sei auch die benachbarte Villa Laetitia, in der die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH ihren Sitz hat, interessiert. „Die TFK arbeitet mit Unternehmen, wie der Upstalsboom Hotelresidenz, gemeinsam daran, den Glasfaserausbau voranzubringen“, sagt Geschäftsführer Ulrich Langer. Denn dieser sei eine wesentliche Grundvoraussetzung, genau wie ein lückenloses, flächendeckendes Mobilfunknetz. „Unsere Verbindung ist ausreichend, allerdings noch längst nicht zukunftsfähig“, sagt er.

Die Verantwortung für die Qualität der Verbindung liege aber nicht nur beim Anbieter vor Ort, sagt Uwe Oeter. Relevant sei auch, wie die Geschwindigkeit der Dienste – zum Beispiel Netflix – ist. „Oder die der anderen Server, über die die Daten unterwegs fließen.“

