Hübsche Torten versüßen Dorffest in Biendorf

Biendorf

Nach acht Kilometern kamen die zehn Teilnehmer der Fahrrad-Rallye gut gelaunt auf dem Biendorfer Sportplatz an. Am Sonnabend begann das zweitägige Dorffest Biendorf mit der Rallye, deren Sieger alle aus einer sportlichen Familien stammen: Daniel, Mario und Florian Mitmeier haben in allen drei Altersklassen gewonnen.

Mit einer Fahrradrallye begann der Party-Sonnabend des Dorffestes Biendorf. Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde. Drei erste Plätze wurden an eine Familie vergeben. Quelle: Sabine Hügelland

Doch, dass Alter bei diesem Sport keine Rolle spielt, zeigte Elke Schröder, die mit ihren 78 Jahren jedes Jahr teilnimmt. „Diesmal kamen meine Enkelin und mein Schwiegersohn mit. Ich nehme immer mit Familienmitgliedern teil“, sagte sie. „Dabeisein ist alles.“ Organisiert hatten die Rallye Peter Müller und Volker Thyc. „Es macht großen Spaß. Oft machen auch Urlauber mit“, sagte Thyc, der ebenfalls teilnahm.

Biendorfer fühlen sich wohl

Am Freitagabend eröffneten die Bürgermeisterin Peggy Freyler und die Mitglieder des Gemeindevereins Biendorf 3000 die Sause unter freiem Himmel. „Das Feuerwerk war wie immer super. Die Biendorfer lieben es“, so Peggy Freyler. Der Freitag klang mit einer Party aus. Der nächste Tag war für Jung und Alt gedacht. Es gab ein kleines Riesenrad, Buden, Baumklettern, die Obstarche Reddelich, Nagelschlagen, Spiel und Spaß, einen Schießstand der Freiwilligen Feuerwehr Biendorf und Vorführungen ihrer Arbeit. Die Kinder aus der Kita „Bienchen“ bastelten für das Fest „Kerzenständer, Windlichter, bemalten Stifte und sie stellten Marmelade her“, sagte Erzieherin Anne-Katrin Koebsch.

Organisiert wird das Dorffest seit drei Jahren vom Gemeindeverein, dem acht Mitglieder fest angehören. „Zuvor war die Gemeinde zuständig“, sagte die Vorsitzende Stefanie Saß. „Wir sind sehr dankbar, dass wir von so zuverlässigen Sponsoren unterstützt werden. Nur durch sie ist das Fest überhaupt möglich“, betonte sie. Stefanie Saß meint, dass sich viele Einwohner in der Gemeinde wohlfühlen und deshalb das Fest gern unterstützen.

Lose waren schnell verkauft

Diese Torte von Christine Harlinger erhielt den ersten Platz beim Tortenwettbewerb. Quelle: Sabine Hügelland

Eine Augenweide war das prachtvolle Kuchenbuffet mit mehr als 30 süßen Kreationen. An dem Tag wurden viele Preise ausgelost, nicht nur für die Rallye-Teilnehmer. „Wir haben die drei schönsten Torten prämiert mit einem Essensgutschein, Präsentkorb und Pralinen“, so Stefanie Saß. Den ersten Platz mit einem zweistöckigen Prachtstück holte Christine Harlinger, gefolgt von Jenny Piepenburg mit einer Bisquit-Einhornrolle und Lia Stollin mit ihrer Sahne-Waldfruchttorte.

Die Bürgermeisterin brachte zudem die Lose für die Tombola unter die Leute. „Nach nur 20 Minuten hatte ich von den 400 Losen nur noch knapp 60 übrig“, freute sie sich. Auch die restlichen gingen rasch weg und das lag an den grandiosen Haupt-Preisen: eine Kurzreise, ein Restaurantgutschein und Mietautos.

Preise gab es auch für das Wissensquiz, für das wieder Andreas Renner und seine Lebenspartnerin Antje Sachse zuständig waren. „Herauszufinden sind, in welchen Orten sich die Straßen befinden.“ Es war eine recht kniffelige Aufgabe, die Fotos von Straßennamen den Dörfern zuzuordnen. Der Tag endete mit Tanz und Party bis in den frühen Morgen.

Von Sabine Hügelland