So war der erste Trödelmarkt in Bad Doberan

Bad Doberan

Von der pinke Papageienlampe bis zu Gläsern mit Goldrand: Zahlreiche Händler boten am Samstag beim ersten Trödelmarkt in der Bad Doberaner Innenstadt ihre Schätze zum Verkauf an. Etwa 40 Stände waren entlang der Mollistraße und auf dem Kamp aufgebaut. Offiziell sollte es um 10 Uhr losgehen – da hatte Katrin Strahlmann allerdings schon die Hälfte ihrer Waren verkauft. „Es läuft sehr gut“, sagt die Bad Doberanerin. Bereits um sieben Uhr hatte sie ihren Stand in der Mollistraße aufgebaut. Im Angebot waren unter anderem Küchenartikel, Kissen und Bekleidung. Besonders gut ging aber das Spiezeug, für das ihre Kinder inzwischen zu groß geworden sind. „Vor allem Playmobil verkauft sich sehr gut“, sagt die Mutter. Sie war bereits häufiger auf Flohmärken unterwegs. „Ich gehe sehr gerne zum Stöbern“, sagt sie. „Aber ab und zu verkaufe ich auch.“

Alte Sachen finden neue Besitzer

Thaina bringt ihre alten Sachen selbst an den Kunden. Zusammen mit ihrer Muter und einer Freundin hat sie sie auf einer Decke auf dem Kamp ausgebreitet: Spielzeug, Bücher, ein Paar Reitstiefel und eine kleine Auswahl an Prinzessinnenkeidern in rosa, gelb und blau. „Die passen meiner Schwester und mir nicht mehr“, sagt die Neunjährige. Auch Thaina kennt sich aus: „Wir haben schon zweimal auf der Kinderkrambörse verkauft.“ Bei den Preisen sind die drei Händlerinnen flexibel. „Wir fragen immer die Leute, was ihnen eine Sache wert ist“, sagt die Neunjährige. „Denn einige Leute haben ja nicht so viel Geld und andere haben mehr.“ Das, was sie auf dem Flohmarkt einnimmt, geht in die Familienkasse: „Urlaubsgeld und so“, sagt Thaina. Der Gewinn ist auch Katrin Strahlmann nicht so wichtig: „Ich biete vieles zu Schnäppchenpreisen an. Ich will die alten Sachen nur loswerden.“

Urlauber und Einheimische kamen zum Stöbern

Und dazu hatte sie am Samstag reichlich Gelegenheit. Hunderte schlenderten an den Ständen vobei. Familien mit Kindern, junge Paare und auch Ältere. „Ich bin sehr glücklich, dass so viele gekommen sind“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Das hätte ich nicht erwartet.“ Er hatte die Idee zu dem Trödelmarkt. „Ich habe mir überlegt, was man machen könnte, um die Innenstadt zu beleben.“ Der Markt sei die Möglichkeit, mit dem geringsten Aufwand viele Besucher anzulocken.

Sehr zufrieden mit dem Tag sind auch Sarah und Paula aus Cuxhaven. Die beiden Mädchen besuchen zusammen mit ihrer Mama Verwandte. „Auf dem Weg nach Bad Doberan haben wir die Werbeschilder für den Flohmarkt gesehen“, sagt Kathleen Ziepke. „Und wir dachten, das wäre doch eine gute Idee, mal vorbeizuschauen.“ Ihre Ausbeute in Bad Doberan: Fünf Pferde in verschiedenen Größen, aus Plastik und Plüsch, tragen die Mädchen freudestrahlend in einem Einkaufsnetz.

Einzelhändler profitieren vom Trödelmarkt

Mit der Organisation des Trödelmarktes hatte die Stadt den Dienstleister Flohmaxx beautragt, der in ganz Deutschland Flohmärkte organisiert. „Das sind absolute Profis“, sagt Jochen Arenz. Aber eins konnten auch sie nicht beeinflussen: „Ich hatte im Vorfeld Sorgen wegen des Wetters“, sagt der Bürgermeister. Bis auf einen kleinen Schauer am Vormittag erwies sich die jedoch am Ende als unbegründet.

Vom Trödelmarkt hätten auch die Händler in der Innenstadt profitiert, sagt der Bürgermeister. Viele hätten ihre Geschäfte extra für den Trödelmarkt länger geöffnet. „Sie sind super zufrieden mit ihren Umsätzen“, sagt Jochen Arenz. Das Ziel, die Innenstadt zu beleben, sei also erreicht worden.

Im nächsten Jahr soll es im Herbst wieder einen Trödelmarkt geben. Der wird dann vermutlich mit der Kinderkrambörse der Münstergemeinde zusammengelegt. Das ist zumindest der Plan, den Jochen Arenz und Gemeidepädagogin Anne Jax am Samstag am Samstag auf dem Kamp schmiedeten.

Von Cora Meyer