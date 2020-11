Neubukow

Wie ist die Neubukower Zumba-Trainerin Katja Winkler auf den Hund gekommen? Schon als Kind hat die gebürtige Bartherin davon geträumt, mit Tieren zu arbeiten oder Sängerin zu werden, wie sie erzählt. Doch sie ließ sich in Rostock zur Bankkauffrau ausbilden und arbeitete dann neun Jahre in diesem Beruf – der ihr letztlich keine Freude brachte. So schätzt sie es rückblickend ein.

Es folgten eine Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin und schließlich 14 Jahre als Masseurin und Kosmetikerin sowie neun Jahre nebenberuflich als Zumba-Trainerin. Auch wenn sie ihren Kurs nun an eine gute Freundin in Kühlungsborn übergeben hat – nach der Corona-Sperre möchte sie schon als Teilnehmerin wieder mittanzen. Ihr Arbeitsplatz heißt aber seit Anfang September „Tinka-Bell“. Es geht um professionelle Fellpflege für Hunde.

Hundefriseurin durch Corona

„Es ist ja generell sehr schwierig gewesen, Termine beim Hundefriseur zu bekommen. Das habe ich mit meinen beiden Bolonkas gemerkt. Und da ich wegen Corona weder als Masseurin, Kosmetikerin oder Zumbatrainerin arbeiten konnte, kam mein Mann auf die Idee, dass ich eine Ausbildung zur Hundefriseurin machen könnte“, berichtet Katja Winkler und ist nun froh, dass sie diese Chance beim Schopfe gepackt hat: Die Ausbildung zum Groomer (von to groom: pflegen) ging in der Akademie für Hundepflege in Uthlede (bei Bremen) über drei Monate.

„Da wurde an vielen verschiedenen Hunden unterschiedlicher Rassen gearbeitet und es gab eine Theorieprüfung. Einige Hunde müssen getrimmt werden – da wird das Haar so ausgezupft – andere muss man schneiden mit der Schere oder mit der Maschine“, erläutert sie kurz in ihrem Salon in der Burchardstraße Nr. 25 neben einer ganzen Batterie von Pflegemitteln, wie Conditioner, Protein-Masken, Spezial-Shampoos und Entfilzungsscheren. Zudem gibt es hier unter anderem vier Schermaschinen für die verschiedenen Fellarten, eine Edelstahlbadevorrichtung, zwei leise und regelbare Föhngeräte.

Zwei Stunden Pflege

Katja Winkler arbeitet nach Terminabsprache (unter 038294/ 74636) und lässt sich Zeit für die Hunde, wie sie sagt. „Mögen alle Lebewesen überall glücklich und frei sein“, hängt ein Gebetstext aus ihrer Ayurveda-Ausbildungszeit an der Salon-Wand. Das sei noch heute ihr Motto, sagt sie.

Wegen Corona werde mit den Hundebesitzern alles Nötige vor dem Friseurraum besprochen - dann widme sie sich dem Tier allein: „Mit Baden, Föhnen und Schneiden dauert das schon zwei Stunden. Die Hundebesitzer holen ihre Hunde nach der vereinbarten Zeit wieder ab.

Von Thomas Hoppe