Kröpelin

Am heutigen Montag sollen sich in Kröpelin Verantwortliche des Internationalen Bundes gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) und einem Investor über die Zukunft des vom IB gepachteten Gebäudekomplexes Am Wasserwerk 1 unterhalten.

Bereits am vergangenen Donnerstag war darüber die Landessozialministerin Stefanie Drese ( SPD) von der IB-Regionalbeauftragten für Ostmecklenburg, Mandy Baumann-Barotti, bei einem Informationsgespräch in Kröpelin informiert worden und hatte dabei zudem erfahren, dass die IB-Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt noch in diesem Jahr nach Bad Doberan umziehen werde.

Ministerin begrüßt, dass in Kröpelin soziales Angebot bleibt

Erleichtert reagierte die SPD-Politikerin darauf, dass der IB, als freier Träger von Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit, den Komplex erklärtermaßen weiter für soziale Zwecke nutzen wolle. So hatte es Mandy Baumann-Barotti deutlich gemacht.

„Das finde ich schon mal gut, denn das hat sich in der Region hier etabliert, dass an diesem Standort Beratungen, Hilfe und soziale Dinge stattfinden“, betonte Stefanie Drese und meinte, es wäre wirklich schade, wenn der Standort künftig einem ganz anderen Zweck dienen würde.

Blick auf einen Teil des vom IB in Kröpelin gepachteten großen Gebäudekomplexes. Quelle: Thomas Hoppe

Mandy Baumann-Barotti räumte ein, dass das Objekt „Glück und Herausforderung“ sei. In der DDR fand hier berufliche Ausbildung statt und es gab ein Internat. Nach der Wende hatte der Internationale Bund hier berufliche Bildung etabliert. Doch mit den beiden derzeitigen Angeboten und den insgesamt 5000 Quadratmetern könnte das eigentliche Potenzial des Komplexes „schlichtweg nicht genutzt werden“, betonte Mandy Baumann-Barotti. Da müsse man einen neuen Weg gehen: „Jetzt sind die Räume leer, hier gibt es logischerweise kein Leben!“

Doch gerade „die ambulanten Settings“ und die Beratungsteams müssten an den Puls der Menschen ran, die Familienhelfer eigentlich in die Wohngebiete: „Auch da müssten sie einzelne Büros haben und flexibler sein.“

Derzeit spreche man gerade mit dem Vermieter der künftigen IB-Beratungsräume in unmittelbarer Nähe des Bad Doberaner Marktplatzes, sagte die IB-Regionalleiterin: „Zentral, aber eben doch nicht total präsent – was weiterhin Anonymität bietet.“ Bis zum Ende des Jahres soll die Kröpeliner Beratungsstelle dorthin umgezogen sein.

Behindertenhilfe mit Tagesstruktur-Maßnahmen?

Gegenüber der OZ erklärte Mandy Baumann-Barotti zu den Kröpeliner Plänen des IB lediglich, dass man beim Träger gerade dabei sei, „für dieses Objekt neu zu denken.“ Es gebe bereits Optionen, die aber vor einer Veröffentlichung zunächst mit der Stadt und den Investoren besprochen werden sollten. Sie bevorzuge gegenüber Visionen Aussagen über etwas, wovon sie wisse, dass daraus auch etwas werde.

Nach OZ-Informationen sollen die IB-Überlegungen vor allem in Richtung Behindertenhilfe mit tagesstrukturierenden Maßnahme gehen.

Während der Donnerstagsrunde beim IB war es der Sozialministerin, die sich auf einer mehrwöchigen Info-Tour durch MV befand, vor allem darum gegangen, sich ein Bild von der aktuellen Situation für hilfesuchende Frauen und Männer in der Region zu machen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind oder davon bedroht werden.

Dazu hatte die Mitarbeiterin der entsprechenden Kröpeliner Beratungsstelle des IB, Wiebke Bache, zunächst einen aktuellen Überblick gegeben. Demnach sei ab Mitte März nach dem Lockdown wegen der Corona-Pandemie über etwa drei Wochen lang in den Beratungsstellen und in den meisten Frauenhäusern aus verschiedenen Gründen „wirklich Ruhe“ eingekehrt. Das hieße aber nicht, dass die häuslichen Probleme beseitigt worden seien – denn jetzt herrsche wieder „Normalität“ mit Beratungs- und Hilfebedarf: „Aber auch kein Anstieg.“

Wirklich kein Anstieg von häuslicher Gewalt?

Das gilt offenbar prinzipiell für das ganz Land, denn die Ministerin reagierte: „In den Frauenhäusern von MV gibt es immer noch die regulären Belegungszahlen. Wir können immer noch Frauen in unseren bisherigen Frauenhausstrukturen unterbringen.“

Trotzdem müsse man mit einem ganz besonderen Auge darauf schauen, ob es deswegen nicht ansteige, weil wirklich nicht mehr passiert, oder steige es nicht an, „weil die Opfer sich nicht trauen, in dieser Zeit Hilfe aufzusuchen.“ Es sei nicht alles in Ordnung, bekräftigte Wiebke Bache: „Wir sehen sie halt nur nicht – sie kommen nicht in unsere Einrichtung. Deshalb müssen wir mehr Angebote, mehr Zugangswege schaffen.“

Dazu zählt die Regionalleiterin Baumann-Barotti auch den Ausbau des Online-Angebots: „Da müssen wir nachjustieren, bei der Hard- und Software, wie auch bei der Fortbildung. Frau Bache wird jetzt so eine Fortbildung zur Online-Beraterin absolvieren.“

„Soziale Arbeit verdient mehr Anerkennung“

Die IB-Dienstleiterin im ambulanten Hilfebereich, Ulrike Lüth, betonte unter anderem, dass auch in diesem Bereich ein toller Job gemacht wurde und wird: „Auf Klinikmitarbeiter, Pflege- und Kita-Kräfte wurde offiziell geachtet. Warum wurden wir von der Politik nicht so anerkannt? In der sozialen Arbeit ist das Ansehen nach außen noch nicht so groß.“

Die Ministerin erfuhr von der unterschiedlichen Umsetzung zentraler politischer Richtlinien in den drei Landkreisen, in denen der IB in Ostmecklenburg arbeitet.

Stefanie Drese kündigte an, dass sie sich nach der akuten Pandemie-Krise gern mit den IB-Vertreterinnen noch einmal zusammensetzen würde, um auch solche Detailfragen zu klären, ob alle Beratungssysteme im Blick waren, wie die unterschiedlichen Kanäle genutzt werden, ob sie reichen, wie man gemeinsam vernünftige Öffentlichkeitsarbeit machen könne?

Von Thomas Hoppe