Als Regina H. die Haustür öffnet, schlägt dem Besucher ein beißender Geruch entgegen, vermutlich handelt es sich um Ausdünstungen tierischer Exkremente. Für die Katzenhalterin ist es offenbar kein Problem, damit zu leben.

Ins Haus bittet sie allerdings nicht. Ein größerer Wasserschaden sei schuld daran, dass sie derzeit keinen Besuch einlasse, entschuldigt sich die Hausherrin. Schon gut 50 Jahre habe sie Katzen, erzählt sie dann. Doch wohl noch nie waren es so viele wie seitdem, da die Rentnerin in ihr Westenbrügger Eigenheim zog. Dort hatte sie mehr Möglichkeiten, um der Zucht von Burma-Katzen nachzugehen.

Der Buchenweg in Westenbrügge. Hier stört sich die Nachbarschaft an den vielen Katzen auf dem Grundstück von Regina H. Quelle: Alexander Müller

Katzen fingen an, sich unkontrolliert zu vermehren

Doch irgendwann lief etwas aus dem Ruder. Tierschützen datieren es auf das Jahr 2014. Damals zeigte Margret Kuhlmann, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes in MV, einen „unhaltbaren Zustand“ beim zuständigen Veterinäramt des Landkreises an. Die Katzen im Haus am Buchenweg in Westenbrügge hatten sich offenbar unkontrolliert so stark vermehrt, dass sich Nachbarn unter anderem über eine starke Geruchsbelästigung beschwerten. Außerdem beobachteten sie, dass Regina H. kübelweise Katzenkot aus dem Haus holte und „irgendwohin“ fuhr.

Mit diesem Foto hatte die Tierschutzorganisation Peta 2017 auf die Zustände auf dem Grundstück von Regina H. aufmerksam gemacht. Quelle: PETA Deutschland e.V.

Da weiterhin alles beim Alten blieb, informierten sie 2016 den Kühlungsborner Katzenschutzverein, der sich ebenfalls an das Veterinäramt wandte. Als sich weiterhin nichts änderte, versicherten sich die Tierfreunde der Hilfe des TV-Senders Vox. Die Fernsehleute entdeckten auf dem Grundstück elf verwahrloste und abgemagerte Jungtiere und auch ein totes Kätzchen. Die verwurmten, dehydrierten und stark abgemagerten Kätzchen seien zwei unabhängigen Tierärzten vorgestellt worden, die ihnen einen sehr bedenklichen Gesundheitszustand attestierten, berichtet Karin Stüver, Vorsitzende des Kühlungsborner Katzenschutzvereins.

RTL sendete verstörende Bilder aus dem Haus

2018 bekamen die Tierschützer erneut Kunden von in Kot und Müll lebenden Katzen. Als daraufhin RTL verstörende Bildern aus dem Haus der Katzenhalterin zeigte, holte der Kreis erneut etwa 30 Tiere ab. Aus Sicht der Tierschützer reagiert das Veterinäramt jedoch weiterhin eher zögerlich, anstatt energisch durchzugreifen.

So sei es auch der dringlichen Bitte der Kühlungsborner Tierfreunde, Regina H. wegen eines vermuteten „Animal Hoardings“ - krankhaftes Sammeln von Tieren - gesundheitlich zu betreuen, offenbar nicht wirksam nachgekommen, bedauert Karin Stüver.

„Man will mich weghaben. Aber warum?“

Regina H. wehrt sich gegen die Vorwürfe: „Meinen Tieren geht es gut. Sie erhalten nur vitamin- und proteinreiches Futter. Ich stelle sie regelmäßig dem Tierarzt vor und lasse sie zeitig kastrieren“, betont sie. Überzeugt ist sie davon, dass ihre Katzen im Nachbarschaftsstreit instrumentalisiert werden: „Man will mich weghaben. Aber warum? Ich bin doch nicht böse!“

Probleme bei der Tierhaltung seien erst aufgetreten, als es 2016 zu einem größeren Wasserschaden im Keller gekommen sei, zu dessen Folgen auch der Ausfall der Heizung bis heute gehöre, meint sie. „Die kurz nach diesem Schaden heimlich gemachten Bilder geben nicht wieder, unter welchen Umständen ich die Tiere normalerweise halte“, erklärt Regina H..

Landkreis hat den Katzenbestand kontrolliert

Sie verweist darauf, dass sie kontinuierlich Kontakt zu den zuständigen Ämtern des Kreises hat. Auch ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums habe sich kürzlich im Auftrag von Minister Till Backhaus bei ihr sehen lassen. „Erst vor zwei Wochen war das Veterinäramt bei mir und hatte keine Beanstandungen. Die Zahl der Tiere habe ich reduziert“, betont Regina H..

Diese Feststellung wird auch von Michael Fengler, Pressesprecher des Landkreises, gedeckt: „Der Katzenbestand wurde zuletzt im Januar kontrolliert. Dabei wurden 15 Katzen und Kater festgestellt, von denen ein Tier einem Veterinärmediziner vorzustellen war. Eine nochmalige Bestandsreduzierung ist in Vorbereitung, so dass der Halterin künftig noch ein Restbestand kastrierter Katzen und Kater verbleibt.“

Von Werner Geske