Meterhohe Müllberge, illegal abgeladen mitten in MV – das ist leider kein Einzelfall. Wenn die Behörden davon erfahren, sind die Täter meist schon auf und davon. Richtig wäre es, alles zu melden, was einem komisch vorkommt, kommentiert OZ-Redakteurin Michaela Krohn. Denn ansonsten gehen die Kosten für alle schnell in die Millionen.