Illegale Party bei Bad Doberan: Weitere Infektionen entdeckt

Bad Doberan

Die illegale Party in der Kieskuhle in Hohenfelde beschäftigt weiter das Gesundheitsamt. Vier Folgeinfektionen sind bis Montag bekannt geworden. Diese Jugendlichen hätten Kontakt mit infizierten Teilnehmern gehabt, seien aber selbst nicht auf der Party gewesen, informiert Landkreissprecher Michael Fengler. Fünf Infizierte gibt es unter den Partyteilnehmern. Bis Freitag werden jetzt täglich Selbsttests an drei Bad Doberaner Schulen durchgeführt, weil das Gesundheitsamt hier weitere Kontaktpersonen vermutet.

Am 2. April hatten sich mehr als 20 Teilnehmer zwischen 17 und 21 Uhr in Hohenfelde bei Bad Doberan versammelt. Die Polizei war über einen Anruf informiert worden. Als sie eintraf, flüchteten die Jugendlichen, drei konnten gestellt werden.

Bis Freitag, 16. April, müssen Schüler der neunten und zehnten Klassen der Regionalen Schule am Kamp und der Regionalen Schule Buchenberg sowie Gymnasiasten der zehnten, elften und zwölften Klassen vor Unterrichtsbeginn einen Corona-Selbsttest machen. So hat es der Landkreis verfügt. Mit der Testpflicht hat Ive Schumacher kein Problem. Im Gegenteil. „Ich finde das so kurz vor der Prüfungen eine gute Idee“, sagt die Schülerin des Friderico-Francisceum-Gymnasium Bad Doberan. Am 30. April steht für sie die erste Abiturprüfung im Fach Deutsch an. Sie könne nachvollziehen, dass sich Jugendliche treffen und feiern möchten. „Es ist aber unverantwortlich, wie sie sich verhalten haben“, sagt die 18-Jährige. Der Schnelltest wurde im Klassenraum gemacht. „Da hat sich keiner beschwert. Es tut ja auch keinem weh und ist eine Sicherheitsmaßnahme.“

Ive Schumacher (18), Abiturientin: "Ich kann nachvollziehen, dass Leute sich treffen möchten, aber es ist unverantwortlich, wie die Jugendlichen sich verhalten haben." Quelle: Anja Levien

Abiturientin Anne Löhle hat sich wegen der kurz bevorstehenden Prüfungen gegen den Präsenzunterricht entschieden und musste daher am Montag keinen Selbsttest machen. Die Bad Doberanerin könne das Verhalten der Jugendlichen nicht nachvollziehen. „Es wird so viel versucht und organisiert für uns und dann so was“, sagt sie in Bezug auf die Schule und die Lehrer, die versuchten alles möglich zu machen. Nächste Woche Freitag ist die erste Abiturprüfung. Sie kenne ein paar Leute, die als Kontaktpersonen jetzt in Quarantäne sind.

Einige Schüler haben sich abgemeldet

An der Regionalen Schule Buchenberg wurden die Schüler der neunten und zehnten Klassen getestet. „Das hat keine Probleme gemacht. Alle Tests waren negativ“, sagt Schulleiter Christian Beyer. Einige Eltern hätten ihre Kinder zu Hause gelassen, weil diese nicht wollten, dass die Kinder zusammen mit anderen getestet werden. Andere hätten sich wegen Symptomen wie Husten oder Schnupfen abgemeldet. Seit Montag muss jeder Schüler, der diese oder andere corona-typische Symptome hat, einen PCR-Test machen, bevor er am Unterricht teilnehmen kann.

Am Donnerstag hätten Schulleiter und Lehrer eindringlich mit den Schülern gesprochen. „Danach sind einige in sich gegangen und haben gesagt, sie kennen jemanden, der bei der Party dabei war“, so Christian Beyer. Daraufhin hätte man Kontakt zu den Eltern aufgenommen. „Ich habe auch klar gesagt: Die Party ist das eine, aber wer jetzt wissentlich für andere den Schulalltag zerlegt, der muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.“ Wer sich jetzt meldet, muss nicht mit einem Bußgeld rechnen. Das hatte auch der Landkreis Rostock am Freitag klar formuliert. „Mithilfe und Mitwirkung bei den Ermittlungen des Gesundheitsamtes werden nicht bestraft.“

Schnelltests an Schulen waren negativ

Der Landkreis hatte am Freitag öffentlich um Unterstützung bei der Kontaktverfolgung gebeten. Das Gesundheitsamt bittet nach wie vor dringend um Mitwirkung der Betroffenen. Die Kontaktverfolgung unter den Teilnehmern der Party und den Folgeinfizierten dauere an. Bei den Schnelltests in den Schulen am Montag ist laut Michael Fengler keiner positiv gewesen. „Den Tests haben sich jedoch nicht alle Schülerinnen und Schüler unterzogen. Einige wurden für den Tag vom Unterricht abgemeldet.“

Die in einer Bad Doberaner Kindertagesstätte und einer Grundschulklasse aufgetretenen Covid-19-Fälle stehen nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht im Zusammenhang mit der illegalen Jugendparty und ihren Folgen, informiert Fengler weiter. Derzeit befinden sich Kinder der Kita „Uns Windroos“ sowie Schüler einer vierten Klasse der Buchenbergschule in Quarantäne.

Von Anja Levien