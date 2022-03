Vorder Bollhagen

Ein BMW-Frontgrill, kaputte Fensterscheiben, Polstermöbel, Autoreifen – bei Räumungsarbeiten in Vorder Bollhagen sind Unmengen an illegal entsorgten Müll entdeckt worden. „Das hat uns in dem Ausmaß überrascht“, sagt Nikolaus Jagdfeld von der Jagdfeld-Familiengruppe, die unter anderem das Gut Vorder Bollhagen betreibt und große Flächen in dem Ortsteil von Bad Doberan besitzen. Diese sollen jetzt zum Teil für eine künftige Wohnbebauung vorbereitet werden. Dafür hatten die Stadtvertreter jüngst zugestimmt, den dafür notwendigen Bebauungsplan (B-Plan) „Norddorf“ aufzustellen.

„Wir legen jetzt los“, sagt Nikolaus Jagdfeld. Zwar gibt es noch längst kein Baurecht, aber mit der Zustimmung zum Aufstellungsbeschluss ein Signal. Dass der Ort sich entwickeln soll, möchte auch die Gut Vorder Bollhagen GmbH zeigen und beräumt daher jetzt schon einmal Flächen, die verwahrlost sind. Eine davon liegt unweit der alten Kaufhalle wenige Meter von der Hauptstraße entfernt auf einem Hügel.

Alte Hühnerställe abgerissen

„Wir haben hier 2500 Quadratmeter wilde Fläche gehabt mit einigen ruinösen Restbauten, darunter Hühnerställe und Garagen“, erläutert Nikolaus Jagdfeld. In den Gebäuden sei der illegal entsorgte Haus- und Sperrmüll gefunden worden. Doch nicht nur da. Als die Baggerfahrer mit ihrer Schaufel in die bewachsenen Erdhaufen greifen, liegt darunter ebenfalls Müll. „Das war hier eine lange Zeit eine kostenlose Mülldeponie“, sagt Jagdfeld, die jetzt auf Kosten der Gut Vorder Bollhagen GmbH bereinigt wird.

Nach und nach sollen die „verlassenen Reststrukturen“, die es in Vorder Bollhagen auf den Flächen der Gut Vorder Bollhagen GmbH gibt, beseitigt werden. Die Rede ist von verwilderten Gärten und Garagen, für die sich keiner mehr zuständig fühle. Doch auch noch bewirtschaftete Gärten sind auf dem Grundstück des Guts entstanden, ohne dass es hier Verträge gebe. Für diese soll eine Lösung gefunden werden – so ist es auch im Aufstellungsbeschluss für den B-Plan festgeschrieben worden. „Wir suchen nach einer gemeinsamen Lösung. Wir haben schon mit vielen Leuten gesprochen“, sagt Nikolaus Jagdfeld. „Wir versuchen, einen Überblick zu bekommen. Viele haben uns auch angesprochen, dass sie den Garten räumen wollen.“ Insgesamt gehe es um etwa 50 Gärten und Garagen.

Nikolaus Jagdfeld kümmert sich in der Jagdfeld-Familiengruppe mit um das Gut Vorder Bollhagen und die geplante Entwicklung des Ortes. „Wir haben hier 2500 Quadratmeter wilde Fläche gehabt mit einigen ruinösen Restbauten, darunter Hühnerställe und Garagen.“ Quelle: Anja Levien

Letzte Woche hatte das Gut angefangen, die Fläche an der Hauptstraße zu beräumen. Hier könnte Wohnraum entstehen, wenn der B-Plan „Wohngebiet Norddorf“ rechtskräftig wird. Laut des Aufstellungsbeschlusses, dem die Stadtvertreter jüngst zugestimmt hatten, sollen nördlich der Kühlungsborner Straße und des Doberaner Landweges etwa 60 Wohneinheiten in maximal 45 Häusern entstehen. Das Gebiet soll Wohngebiet und kein Ferienhausgebiet werden.

Vorder Bollhagen Baugebiet, B-Plan, Gutshofareal Quelle: Arno Zill

Die Bestandsgebäude der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft Wig sollen in das städtebauliche Konzept integriert werden. Der Ortsrand soll in Form einer Hecke im Nordwesten begrünt werden.

Im Aufstellungsbeschluss ist auch festgehalten worden, dass Fachgutachten erstellt werden sollen. Unter anderem soll ein innerörtliches Verkehrskonzept unter dem Gesichtspunkt der Lärmminimierung in Bezug auf den landwirtschaftlichen Verkehr erarbeitet werden.

Gut Vorder Bollhagen soll touristisch entwickelt werden

Mit dem B-Plan „Gutshofareal“ für den südlichen Teil Vorder Bollhagens soll Baurecht für eine Mischung aus Dauerwohnen und Ferienwohnen mit Gastronomie, Kultureinrichtungen, Wellness- und Konferenzmöglichkeiten geschaffen werden ebenso für gutshofbezogene Nutzungen wie Verwaltung und Direktvermarktung, Eigenproduktion sowie Lager- und Stallflächen.

Das bei den begonnenen Räumungsarbeiten jetzt illegal Müll gefunden wurde, ist für die Region nicht ungewöhnlich. Immer wieder suchen sich Unbekannte Stellen, an die sie ihren Hausrat und anderes entsorgen können. Der Eigentümer des alten Moorbades muss sein Gelände immer wieder sichern, weil sich Unbefugte Zutritt verschaffen und Müll ablagern. Auf dem ehemaligen Grundstück der Chemischen Werke hatte sich so viel Abfall angesammelt, dass das Gelände nur mit Fördermitteln des Landes revitalisiert werden konnte.

