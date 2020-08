Bahrenhorst

Die Waden sind noch immer zerkratzt. Zwischen seinen bunten Tattoos hat Norman Pentz (39) blutige Striemen. „Wir haben die halbe Nacht kein Auge zugekriegt, so hat das gejuckt“, lacht er. Aber der Einsatz hat sich gelohnt.

Er und seine Lebensgefährtin Christin Pohla (32) haben einem 18-Jährigen das Leben gerettet. Sonntag Mittag sind sie gut eine Stunde durch Brennesseln, Diesteln, Kletten in der Conventer Niederung gehirscht.

„Das sind doch Hilferufe!“

Das Paar, das in Bahrenhorst zwischen Rethwisch und Bad Doberan an der L12 lebt, hat den Tag im Garten verbracht. Irgendwann haben sie sich verdutzt angeschaut und gesagt: „Das sind doch Hilferufe.“ Sie fuhren an die Stelle nahe des Torfmoores, von wo aus sie die Schreie zu hören glaubten. Doch dann: Stille. Sie fuhren wieder heim und im Garten hörten sie wieder die Rufe. Also umrundeten sie das neue Becken, wo Torfmoor fürs Moorbad abgebaut wird, und dann standen sie vor ihm.

Normen Pentz sagt: „Der war bis zur Hüfte versunken.“ Während er ihn beruhigte, rief Christin Polizei und Feuerwehr. Mehr als sechs Stunden hatte der Mann um sein Leben gekämpft. In den Morgenstunden war er mit einer Flasche Wodka im Blut per Taxi von einer Party in Rostock unterwegs. Er wollte nach Hause nach Kröpelin. Dann Filmriss in Rethwisch. Wie der Mann in das abgelegene Gebiet gekommen ist, bleibt ein Rätsel. Er muss mehr als einen Kilometer durch Sumpf und Gestrüpp gestapft sein.

Bildergalerie von der Rettungsaktion im Moor:

Zur Galerie Die Rettung eines 18-Jährigen aus dem Moor der Conventer Niederung zwischen Bad Doberan und Börgerende gleicht einem Wunder. Beteiligt waren zwei Helden aus Bahrenhorst, jede Menge Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei und die neueste Technik. Denn der Verletzte war weit abgelegen eingesunken. Auch für die Retter ein Risiko.

Dann hatte er unglaubliches Glück. Das Haus seiner Retter steht einen Kilometer von der Unglücksstelle entfernt. Wenn der Wind etwas anders gestanden hätte, hätten die beiden ihn nie gehört. Und, ganz ehrlich, wenn man schon im Moor versinkt, wünscht man sich niemand anderen als diesen Retter: Norman Pentz ist Anlagenmechaniker und Heizungsbauer.

1,79 Meter Muskeln, innere Ruhe, pure Kraft. Wenn der auf Arbeit mal die Zange vergessen hat, halb so wild, dann nimmt er halt die Hände. Hobbys: Eishockey, Fußball bei der Alten Herren des SV Rethwisch 76, Angeln, Motocross, Bootfahren – und sein Eigenheim renovieren. „Wir machen alles selbst“, sagt er.

„Den hätte niemand mehr gefunden.“

Seit 1992 wohnt er in Bahrenhorst. Zwischendurch ein Jahr Norwegen. Vor einem Jahr war er Ersthelfer bei einem Motorradunfall nahe Kröpelin. Da konnte er nicht mehr viel machen. Der Biker ist gestorben. „Jetzt hat sich unser Einsatz gelohnt“, sagt er. „Wenn wir dem nicht geholfen hätten, hätten wir auch nicht geschlafen. Diese Hilferufe, das lässt einen nicht los. Ich frag mich nur, wie der da hingekommen ist. Der wäre vom Erdboden verschluckt gewesen. Den hätte niemand mehr gefunden.“

Der 18-Jährige, der stark dehydriert gewesen ist, ist wieder zu Hause. Das Südstadtklinikum Rostock teilte mit, dass seine Mutter ihn am Montag abgeholt habe.

Der Fall Anja Lutter Vor 28 Jahren sorgte das Moor in der Conventer Niederung zwischen Bad Doberan und Börgerende-Rethwisch, wo der Rohstoff für das Doberaner Moorbad abgebaut wird, schon einmal bundesweit für Schlagzeilen. Es ist einer dieser Fälle, die Polizisten ihr Leben lang beschäftigen. Am 24. November 1992 verschwindet die damals 20-jährige Schülerin Anja Lutter auf ihrem Nachhauseweg in der Neubrandenburger Straße in Rostock. Von dem Mädchen fehlt vier Monate lang jegliche Spur. Am 23. März 1993 finden Mitarbeiter des Zweckverbandes im Moor der Conventer Niederung zwischen Börgerende, der Ostsee und Bad Doberan in einem Wasserablauf die Leiche einer jungen Frau. Die Hände der Toten waren mit einem Gürtel zusammengebunden. Es ist Anja Lutter aus Rostock. In der Nähe der Leiche wird ein Fahrrad entdeckt. Ein Polizist, der damals im Einsatz gewesen ist, erinnert sich heute, dass der Dynamo notdürftig mit einem Bierdeckel repariert worden war. Er sagt: „Das ist so ein seltsames Detail, das man bei einem derart furchtbaren Verbrechen einfach nie aus dem Kopf kriegt.“ Das Fahrrad konnte damals weder dem Opfer noch einer anderen Person zugeordnet werden. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt.

Von Michael Meyer