Der Januar ist der Monat des Hallenfußballs. Das ist schon viele Jahre so. Nur dass innerhalb des Kreisverbandes Warnow kaum noch offizielle Meisterschaften für erwachsene Kicker unterm Hallendach stattfinden.

Dafür sind die Wettkämpfe, die von den Vereinen ausgerichtet und meistens mit viel Engagement vorbereitet werden, sehr beliebt – bei den Fußballern und beim Publikum. Auch der FSV Kühlungsborn hat in den vergangenen Jahren in den Wintermonaten schon Hallenturniere ausgerichtet. Doch in diesem Jahr ist einiges neu. So verteilen sich die Wettkämpfe für die einzelnen Altersklassen nicht mehr auf einen Zeitraum von drei Monaten wie bisher. Die Turniere werden kompakter zusammengefasst.

Eine Möwe als Pokal

So sind für das Wochenende vom 17. bis zum 19. Januar sechs Hallenturniere geplant, die dann nach den jeweiligen Pokalsponsoren benannt sind. Die gesamte Turnierserie läuft jedoch unter dem neuen Namen „Möwenmasters“, eine Referenz an das Wappentier des Ostseebades. Auch das Vereinsmarketing des FSV wird neuerdings ganz auf das Tier ausgerichtet. So wirbt der FSV schon im Internet mit einer Ball spielenden Comicmöwe. Das Maskottchen hat sich der Verein von der Taurus-Werbeagentur aus Rostock anfertigen lassen.

„Auch der Pokal, den die jeweilige Siegermannschaft eines Turniers beim Möwenmasters in Empfang nimmt, wird eine Möwe sein“, kündigt Philipp Reimer, Vizepräsident des FSV Kühlungsborn, an.

Maskottchen des FSV Kühlungsborn Quelle: FSV Kühlungsborn

Dass die ersten sechs Turniere alle an einem Wochenende stattfinden, erleichtere vieles, erklärt das Vorstandsmitglied und verweist dabei auf Bewährtes beim Nachbarn. „Der Doberaner FC hat mit seinem Turnierwochenende, dem Budenzauber, gute Erfahrungen gemacht.“ So könne die Halle gleich für alle Tage gebucht werden, die Technik müsste nur einmal aufgebaut werden und auch für das Catering sei es einfacher, wenn die Ware nicht ständig ein- und ausgeräumt werden müsse, so Reimer.

Start am Freitag mit dem Turnier der Zweiten

Den Auftakt zum Möwenmasters bildet das Turnier um den „Autohaus-Neubukow-Cup“ am Freitag (17.1.). Gastgeber in der Sporthalle West ist ab 18.30 Uhr die zweite Männermannschaft des FSV, die ihre Hinrunde in der Kreisoberliga verlustpunktfrei absolvierte und souverän die Tabelle der Staffel 1 anführt. Zu Gast sind der FSV Rühn, die TSG Neubukow, der SV Parkentin, der SV Pastow II, der Rostocker FC II und der SV Pepelow. Morgens um 8.30 Uhr geht es an gleicher Stelle am Sonnabend mit dem „Warnowkran-Cup“ der B-Junioren weiter. Hierzu empfängt der FSV-Nachwuchs den Kröpeliner SV, den PSV Rostock, den FC Förderkader, den FSV Rühn und den FSV Nordost Rostock.

Höhepunkt ist Abendturnierum SLT-Pusch-Cup

Auch nachmittags wird in der Halle gekickt. Ab 13.30 Uhr tragen die Ü-35-Oldies des FSV ihr Turnier mit sechs Gastteams aus, darunter auch die Oldies des FC Hansa Rostock. Sportlicher Höhepunkt des Möwenmasters verspricht allerdings der SLT-Pusch-Cup am Samstagabend zu werden. Zum Turnier, das nach dem Hauptsponsor des FSV Kühlungsborn benannt ist, erwartet das gastgebende Verbandsligateam den Güstrower SC, die Rostocker Robben, den FC Mecklenburg Schwerin II, den Mulsower SV, den SFV Nossentiner Hütte, den SV Barth sowie den TSV Graal-Müritz. Komplettiert wird das Turnierwochenende im Namen der Möwe am Sonntagmorgen mit dem „Athena-Cup“ der C-Junioren sowie dem „Polar-Twist-Cup“ der D-Junioren am Nachmittag. Weitere Turniere in den Nachwuchsaltersklassen, die der FSV ausrichtet, finden am zweiten Wochenende im Februar, ebenfalls in der Sporthalle West, statt.

Eintrittskarten für die beiden Abendturniere der Herrenteams können an der Abendkasse erworben werden. Ein Vorverkauf findet nicht statt.Weitere Informationen online unter: www.facebook.com/fsvkuehlungsborn

