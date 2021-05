Bargeshagen/Bad Doberan

Das ist schweres Geschütz, das die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen da auffährt. Der Ort fühlt sich vom Amt Bad Doberan-Land gemobbt und wirft Amtsleiter Michael Theis vor, die Gemeinde bewusst zu torpedieren und einen Krieg gegen Bargeshagen zu führen. Theis hält dagegen, dass er als Leiter des Amtes Bad Doberan-Land die Verantwortung dafür trage, dass in allen Gemeinden Rechtssicherheit herrsche und Beschlüsse rechtlich einwandfrei seien. Das sei in Bargeshagen mehrfach nicht der Fall gewesen.

Was ist passiert? In Bargeshagen will ein Investor auf dem Gelände der Alten Molkerei Reihenhäuser bauen und hat das Areal samt Gebäude gekauft. Die Gemeinde wollte jedoch das Vorkaufsrecht ziehen, um die Gastronomie dort zu erhalten. Das ist aber versäumt worden – und seit Anfang des Jahres hängen sowohl der Investor aus Rostock als auch der Eigentümer der Immobilie in der Luft, obwohl dieser einen gültigen, notariell beglaubigten Kaufvertrag hat (die OZ berichtete).

Der Kreistagsabgeordnete Eduardo Catalán (FDP) war früher Bürgermeister von Bargeshagen. Quelle: Lennart Plottke

Nun behauptet Bargeshagens ehemaliger Bürgermeister und FDP-Kreistagsabgeordneter Eduardo Catalán (58), dass die Gemeinde das Vorkaufsrecht für die Immobilie auch in der dafür vorgesehenen Frist von sechs Wochen gezogen hätte. Darüber gebe es, so Catalán, einen Gemeinderatsbeschluss. Doch der Leiter des zuständigen Amtes Bad Doberan-Land habe den Antrag einfach nicht bearbeitet und sei in den Urlaub gegangen, bis die Frist abgelaufen sei. Catalán sagt: „Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, das Ganze geht ins Widerspruchsverfahren und dauert daher noch länger.“

Vorwurf: Amt hat drei Mal bewusst Anträge ignoriert

Der FDP-Politiker geht sogar noch einen Schritt weiter. Er wirft dem Amt Vorsatz vor. Denn die Alte Molkerei sei mittlerweile der dritte Fall, in dem das Amt den Antrag auf Vorkaufsrecht so lange ignoriert habe, bis die Fristen abgelaufen seien. Der erste Fall sei vor Jahren der Sportpark Barge gewesen. Dort habe die Gemeinde ein Projekt ansiedeln wollen, das auch hinpasst. Denn der Sportpark, so Catalán, hätte Mitte der 1990er Jahre niemals genehmigt werden dürfen. Wegen der Explosionsgefahr, die vom angrenzenden Firmengelände des Entsorgungsdienstes EMV ausgehe. Catalán sagt, da könne man doch nicht weiterhin unbedenklich Kinder spielen lassen.

Er wollte dort vielmehr eine Schießanlage für die Ausbildung und als Trainingsgelände von Jägern, Sportschützen, GSG-9-Beamten, Landespolizei und Swat-Teams ansiedeln. Catalán sagt: „Wir hatten uns mit dem Eigentümer auch schon darauf geeinigt, dass der Sportpark an die Gemeinde verkauft wird.“ Dieser Verkauf sei mit dem Land abgestimmt gewesen: „Unser Konzept war, dass erstmal das Pandino raus muss – wegen der Explosionsgefahr. Einen Betreiber für die Schießanlage hatten wir auch.“ Der angrenzende Entsorger hatte angeboten, eine angemessene Pufferzone zu bauen. All das hätte das Amt Bad Doberan-Land torpediert. Und erst dann sei der Rostocker Investor Jonas Holtz mit seinem Konzept für einen neuen Freizeitpark um die Ecke gekommen. Catalán: „Das hätte die Gemeinde aber wegen der Explosionsgefahr niemals genehmigen dürfen. Hat sie deswegen ja auch nicht.“

Ein zweiter Fall, so Catalán, sei der dringend benötigte Radweg zwischen Admannshagen-Ausbau und Elmenhorst. Auch hier habe die Gemeinde das Vorkaufsrecht gezogen, als ein Privateigentümer sein Grundstück verkaufen wollte. Mit dem Besitzer hätte man sich auch bereits darauf geeinigt, dass er den nötigen Streifen für den Radweg zu einem vernünftigen Preis abgibt. Das habe das Amt ebenfalls verhindert. Jetzt könne dort nicht mehr gebaut werden, so Catalán. Das indes stimmt so nicht. Nach OZ-Informationen wird mit dem Bau des Radweges in Kürze begonnen.

Amtsleiter Theis gibt sich gelassen

Der FDP-Politiker wertet das Verhalten des Amtsleiters als Vorsatz. Für den Fall um das Sportpark-Gelände sei Theis von der Kommunalaufsicht und vom Amtsausschuss ermahnt worden und hätte nun erneut einen legalen Kauf verhindert und damit die Entwicklung der dörflichen Infrastruktur torpediert, schimpft Catalán. Der Rostocker Investor für die Alte Molkerei sei bereits Anfang Januar vom Bauausschuss darauf hingewiesen worden, dass seine Pläne nicht mit dem B-Plan übereinstimmen, da dort „Mischgebiet“ ausgewiesen und die Alte Molkerei das einzige noch angesiedelte Gewerbe sei. Das stimmt – aber der Investor hat daraufhin seine Pläne revidiert und den Verkauf der Alten Molkerei an die Gemeinde angeboten.

Michael Theis, Leiter des Amtes Bad Doberan-Land: „Ich muss die Rechtssicherheit wahren.“ Quelle: Lennart Plottke

Was sagt der Amtsleiter zu den Vorwürfen? „Ich bin als Amtsleiter gesetzlich verpflichtet, rechtswidrigen Gemeinde-Beschlüssen zu widersprechen“, gibt sich Michael Theis gelassen. „Ich halte den Beschluss der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen für das Vorkaufsrecht auf die Alte Molkerei für rechtswidrig und habe den Fall daher an die Kommunalaufsicht weitergeleitet, die das prüft.“ Jetzt laufe das Widerspruchsverfahren. Theis sagt: „Ich weiß, dass ich in Bargeshagen Persona Non Grata bin. Aber ich muss mich an geltendes Recht halten. Und die Gemeinde muss das auch.“

Er rate den Beteiligten in Bargeshagen zu einer besseren Kommunikation: „Wenn sich alle Parteien – Gemeinde, Eigentümer und Investor – an einen Tisch setzen, müssten die doch eine sinnvolle Lösung hinkriegen.“

Von Michael Meyer