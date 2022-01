Bad Doberan

Im Bad Doberan laufen die Erschließungsarbeiten für das neue Wohngebiet zwischen Gewerbegebiet Eikboom und Parkentiner Landweg. Doch wer gehofft hatte, hier in diesem Jahr noch mit dem Hausbau beginnen zu können, wird enttäuscht. Die Grundstücke sind längst verkauft. Kein Einzelfall in der Region nördlich der Autobahn 20.

„Wer im neuen Wohngebiet in Bad Doberan ein Haus bauen wollte, hätte im letzten Jahr das Grundstück kaufen müssen“, sagt Andreas Krüger, Geschäftsführer von Krüger Massivhaus GmbH & Co. KG, der dort selbst einige Wohnungen errichten wird. Das Problem in der Region zwischen Rostock, Kühlungsborn und Satow. „Es gibt keine Grundstücke.“ Die Städte und Gemeinden sind zwar dabei, Wohngebiete zu entwickeln, aber die Flächen sind schnell weg.

Und ein weiteres Problem: „Selbst wenn jemand ein Grundstück hat und zu mir kommt, dann fangen wir erst nächstes Jahr an zu bauen“, sagt Andreas Krüger. Die Kapazität an Aufträgen für dieses Jahr sei erreicht. „Es geht zwar hier und da mal was, aber auf Kunden muss in unserer Branche gerade keiner warten. Die Nachfrage ist extrem hoch.“

Deutsche suchen sich Altersruhesitz

Vor allem Ruheständler aus ganz Deutschland drängen derzeit auf den Immobilienmarkt, um in einen Altersruhesitz zu investieren und auch Menschen, die nicht mehr in der Platte wohnen wollen, suchten nach Wohnungen oder Häusern. „Es ist einfach nicht genug da“, sagt Andreas Krüger.

Neben dem Grundstücksmangel seien auch die stark ansteigenden Kosten ein Problem. Er habe Verträge mit Festpreisgarantie, die 12 oder 24 Monate laufen würden. Bis zu 10 Prozent würden die Preise pro Firma steigen. „Das ist besorgniserregend.“ Hinzu kommt, dass die Firmen knapp werden, weil alle ausgebucht sind. Er habe Glück und könne auf einen Stamm etablierter Unternehmen zurückgreifen, mit denen er zusammenarbeite.

„Für Kunden, die hier was suchen, ist es schwierig“, sagt Andreas Krüger. Die Kosten für die Grundstücke steigen. Während vor ein paar Jahren in Bad Doberan der Quadratmeter noch für 80 Euro verkauft wurde, liege der Preis jetzt bei 250 Euro und höher. Dadurch würde sich auch die Käuferstruktur ändern. Ein Kfz-Mechaniker oder eine Supermarkt-Angestellte könnte sich heute kaum noch ein eigenes Haus leisten. „Für eine normalverdienende Familie wird es schon schwer.“ Mit mindestens 400 000 Euro müsste man für Grundstück und Hausbau rechnen. „Der Markt ist schwierig. Für wenig Geld bekommen Sie nichts mehr.“

Im Doberaner Wohngebiet, welches von der Ostseesparkasse Rostock (Ospa) erschlossen wird, liegt die Preisspanne beim Einfamilienhaus zwischen 210 000 und 350 000 Euro zuzüglich des Grundstückspreises, informiert Ospa-Sprecher Ronny Susa. In Bad Doberan würden Baugrundstücke derzeit etwa 260 Euro pro Quadratmeter kosten, in Satow etwa 175 Euro. In diesen beiden Gemeinden sind die verfügbarer Grundstücke in den Gebieten „Erweiterung Eikboom“ und „Kammerhof“ von Seiten der Ospa verkauft oder reserviert. Aber: „Letztendlich haben wir immer mal wieder auch einzelne Grundstücke im Angebot, die kurzfristig bebaubar sind“, sagt Ronny Susa.

„Aktuell verspüren wir eine Riesennachfrage nach bezahlbaren Baugrundstücken und Wohnungen im Großraum Rostock“, sagte jüngst auch Helge Meyer. Er ist als Vertreter der Wohnen in Vorpommern GmbH vom Bauträger beauftragt, die Vermarktung und den Verkauf für das neue Kröpeliner Wohngebiet Am Quaddelbarg zu übernehmen.

Ausblick auf entstehende Wohngebiete

34 Grundstücke werden derzeit an der Bützower Straße erschlossen. Mit der Hochbaureife wird für das dritte Quartal gerechnet. Verkaufsstart für die Grundstücke wird im ersten Quartal dieses Jahres sein. Vermarkter ist die Vorpommern GmbH. Ansprechpartner für den Verkauf ist Nancy Neilmann, telefonisch unter 038 323 / 260 911 oder per E-Mail an info@wohneninvorpommern.de zu erreichen.

Auch die Ostseesparkasse Rostock vermarktet in diesem Gebiet Grundstücke, die ab 100 000 Euro erhältlich sind. Interessenten können sich bei Andreas Kaufmann unter 0381 643 1191 melden. „Die Nachfrage ist bereits groß“, sagt Ronny Susa.

Auch für das neue Wohngebiet in Rerik Am Buchenweg soll die Vermarktung in diesem Jahr beginnen. Nach Planungen der LGE Mecklenburg-Vorpommern ab Herbst/Winter 2022. Hier entstehen 35 Grundstücke für Einfamilienhäuser.

Interessenten für ein Grundstück im Wohngebiet „Am Kammerhof“ in Satow können sich bei der GSM-Bauland-Projektgesellschaft unter 0381 / 447 411 44 oder per Mail an info@projekt-bauland.de melden.

In Neubukow wird es dieses Jahr einen Stichtag geben, an dem sich Interessenten für die 42 Grundstücke im Wohngebiet Am Hellbachtal bewerben können.

Von Anja Levien