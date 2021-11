Kröpelin

Impfaktion in Kröpelin: In der Praxis von Jörn von Campenhausen wird am Mittwoch, 1. Dezember von 10 bis 17 Uhr geimpft. Ein Termin ist dafür nicht notwendig. Die Praxis befindet sich in der Rostocker Straße 6.

300 Moderna-Impfdosen stehen für die Erstimpfung und Boosterimpfungen, die sechs Monate nach der Zweitimpfung erfolgen können, zur Verfügung. Zum Impfen den Impfpass und die Versichertenkarte mitbringen. Geimpft werden Erwachsene ab 30 Jahren.

Von OZ