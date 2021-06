Der fehlende Impfstoff in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für Unmut bei Hausärzten in Bad Doberan und Kröpelin. Zwar wurde die Priorisierung jetzt aufgehoben, viele halten aber zum Teil bei ihren Patienten noch daran fest. Sie meinen, es komme zum falschen Zeitpunkt.

In Deutschland ist am 7. Juni die Impfpriorisierung aufgehoben worden. Einige Ärzte in Doberan halten aber weiter daran fest. (Symbolbild) Quelle: Robert Michael/dpa