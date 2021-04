In Zusammenarbeit mit dem Allgemeinmediziner Jörn von Campenhausen und der Johanniter-Unfall-Hilfe soll am 1. Mai im Kröpeliner Feuerwehrgebäude an der Schulstraße ein Impftag für alle Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren stattfinden. Welcher Impfstoff wird genutzt?