Kröpelin

Ein mobiles Impfteam des Landkreises Rostock ist am Montag, 3. Januar, in Westenbrügge. Hier wird mit dem Vakzin von Moderna gegen das Coronavirus geimpft, unter 30 Jährige erhalten den Impfstoff von Biontech/Pfizer. Ab 14 Uhr kann man sich im Gemeindezentrum, Kirchsteig 2, mit Wartezeit ohne Anmeldung impfen lassen.

In Kröpelin wird am Mittwoch, 5. Januar, in der Praxis von Dr. Jörn von Campenhausen, Rostocker Straße 6, ohne Anmeldung geimpft. Es wird gebeten nicht vorher telefonisch anzufragen. Von 16 bis 20 Uhr können sich Zwölf- bis 30-Jährige mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen lassen, über 30-Jährige erhalten Moderna. Es sind Erst- oder Boosterimpfungen möglich.

Für Sonnabend, 8. Januar, ist ein Impftag im Gemeindehaus Reddelich, Alte Dorfstraße 2, geplant. Von 10 bis 18 Uhr impft Frau Dr. Bendig mit dem Impfstoff von Moderna gegen das Coronavirus. Um telefonische Anmeldung wird gebeten, ab 3. Januar täglich zwischen 9 und 12 Uhr sowie 14 und 17 Uhr unter 0159/ 02 17 27 07.

In der Sporthalle Ost, Schulweg 1, in Kühlungsborn ist ein mobiles Impfteam des Landkreises Rostock am Dienstag, 11. Januar von 9.30 Uhr bis 17 Uhr zu Gast. Termine können telefonisch unter 038293 / 823 0 zu den bekannten Öffnungszeiten des Rathauses vereinbart werden. Impfberatungen werden ausdrücklich nicht vorgenommen.

In der Freiwilligen Feuerwehr in Bastorf, Hohen Niendorfer Weg 1, wird am Freitag, 21. Januar, von 10 bis 17 Uhr mit den Vakzinen von Biontech und Moderna geimpft. Verbindliche Anmeldungen nimmt Monika Jörn unter 0152/ 03133901 oder 038293/ 13773 entgegen.

Im Impfzentrum des Landkreises Rostock auf dem Flughafen Rostock-Laage wird Montag bis Sonnabend von 9 bis 17 Uhr geimpft. Freitags ist bis 20 Uhr geöffnet. Ab 13 Uhr wird kein Termin benötigt. Wer einen ausmachen möchte, kann diese über die Impfhotline des Landes 0385/20271115. An Samstagvormittagen werden Impfungen für Kinder ab fünf Jahren vorgenommen – mit Termin.

Von Anja Levien