Laage

Der Impfstützpunkt des Landkreises in Rostock-Laage hat aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage an Impfungen seine Kapazitäten erweitert. Rund 1200 Impfungen können fortan pro Tag verimpft werden, teilte am Freitag eine Sprecherin des Landkreises Rostock mit.

Damit ein koordiniertes Impfverfahren ohne lange Wartezeiten sichergestellt werden könne, erfolge eine Impfung ab sofort nur noch mit Termin, so die Sprecherin weiter. Auch der bisher terminfreie Freitag entfalle aufgrund des extrem hohen Aufkommens. Der Impfstützpunkt bleibe freitags weiterhin bis 20 Uhr geöffnet.

„Wir wollen niemanden ungeimpft wegschicken. Dafür müssen wir planen können und unsere Kapazitäten richtig einteilen. Bei einem so hohen Andrang, wie er in den letzten Tagen zu verzeichnen war, funktioniert das nur mit Terminen“, erklärt Stephan Meyer, stellvertretender Landrat des Landkreises Rostock.

Ab sofort wird überwiegend der Impfstoff von Moderna im Impfstützpunkt Rostock-Laage verimpft. Grund hierfür ist die bereits vom Bundesministerium für Gesundheit angekündigte erhöhte Ausgabe des Impfstoffes von Moderna.

Alle Impftermine, die bis jetzt telefonisch für den Impfstoff mit Biontech/Pfizer gebucht wurden, würden eingehalten, heißt es vom Landkreis. Personen unter 30 Jahren erhalten dem Landkreis zufolge weiterhin eine Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer.

Termine können über die Impfhotline des Landes unter 0385/ 202 71 115 montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr gebucht werden.

Von OZ