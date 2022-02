Rostock

Bei der Rostocker Berufsfeuerwehr drohen ab Mitte März unter Umständen Personalengpässe wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ein Teil der Feuerwehrleute lehnt es offenbar nach wie vor ab, sich impfen zu lassen. Über die Größe dieser Gruppe kursieren verschiedene Zahlen.

In Rathaus-Kreisen wurde der OZ unter der Hand eine Impfquote von weniger als 60 Prozent für die Berufsfeuerwehr genannt. Wenig später hieß es an anderer Stelle, mittlerweile seien 80 Prozent vollständig vor Corona geschützt.

Madsen will „Teil der Truppe“ nach Hause schicken

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagte Ende Januar dem Magazin „Brand eins“, dass er im März „einen Teil der Truppe voraussichtlich nach Hause schicken“ müsse, weil 15 Prozent nicht immunisiert seien. Bei weiteren 20 Prozent sei der Status unbekannt.

Wie viele sind es denn nun wirklich? Das bleibt offen. „Die Zahlen kann ich nicht bestätigen“, sagt Stefan Kieckhöfer, Stabsstellenleiter im Brandschutz- und Rettungsamt zu den kursierenden Impfquoten. Zurzeit laufe noch die Datenerfassung. Die rund 330 Beschäftigten der Berufsfeuerwehr wurden aufgefordert, ihren Impfstatus mitzuteilen. Bis zum Stichtag am 15. März sollen die Daten an das Gesundheitsamt weitergeleitet werden. Die Behörde entscheidet dann, was mit den Nichtgeimpften geschieht.

Gesundheitssenator Bockhahn: Wir haben eine Idee entwickelt

Kleines Rechenbeispiel: Bei einer Impfquote von 80 Prozent wären 66 Mitarbeiter des Brandschutzamtes ungeimpft und dürften im Zweifelsfall am 16. März nicht mehr zum Dienst. Diese Zahl enthält auch Verwaltungs- und Werkstattmitarbeiter.

„Wir haben dafür eine Idee entwickelt“, sagt der für das Gesundheitsamt zuständige Senator Steffen Bockhahn (Linke), für das Vorgehen des Amts nach dem 15. März mit ungeimpften Feuerwehrleuten. Wie die Idee aussieht, möchte er nicht verraten. Bockhahn verweist außerdem auf noch ausstehenden Regelungsbedarf von Land und Bund zur umstrittenen Einrichtungsimpfpflicht.

Die Hansestadt versucht es bei den Verweigerern erst einmal mit Gesprächen. Es sei grundsätzlich besser, mit den Betroffenen zu reden und „Überzeugungsarbeit zu leisten, bevor Sanktionen verhängt werden“, erklärt der Senator. Aber auf diese Weise werden sich wohl nicht alle umstimmen lassen, befürchtet Bockhahn. Im Zweifelsfalls müsse dann auch durchgegriffen werden. Zurzeit werden Feuerwehrleute und Rettungssanitäter, die zu Einsätzen ausrücken, täglich getestet.

In Schwerin sind 97 Prozent bei der Berufsfeuerwehr geimpft

Andere Berufsfeuerwehren im Land stehen nicht vor diesem Problem. Schwerin gibt Impfquote, anders als Rostock, auf Anfrage bekannt. Demnach sind 97 Prozent der 240 Mitarbeiter des Brandschutzamtes vollständig geimpft. „Im operativen Bereich sind es sechs oder sieben, die nicht geimpft sind“, sagt Fachgruppenleiter Alexander Schulz. Sie alle seien derzeit an Corona erkrankt, so dass für sie nach Rückkehr in den Dienst der Genesenenstatus gelten würde.

Ob die Einrichtungsimpfpflicht überhaupt für Feuerwehren gilt, ist nicht eindeutig geregelt. „Das wird unterschiedlich interpretiert“, sagt Stefan Kieckhöfer. Fest steht, dass die Rettungssanitäter und Notärzte darunter fallen. Sollten nach dem 15. März in Rostock in größerem Umfang Mitarbeiter ausfallen, würde der Pandemieplan greifen, heißt es. Rettungsdienst und Feuerwehr würden dann auf den Wachen räumlich komplett getrennt. Ungeimpfte Feuerwehrleute, die zu Hause bleiben müssen, würden mit Brandschützern Freiwilliger Feuerwehren aufgestockt.

Feuerwehren ohne Rettungsdienst sind nicht betroffen

Nicht betroffenen sind reine Rettungswachen wie die in der Augustenstraße, weil hier keine Feuerwehrleute arbeiten. In der Nachbar-Hansestadt Wismar spielt die Impfpflicht bei den Brandschützern keine Rolle. „Da unsere Berufsfeuerwehr keinen Rettungsdienst fährt, ist diese nicht betroffen“, erklärt Rathaus-Sprecher Marco Trunk.

Die Freiwillige Feuerwehr Groß Klein, die größte in der Hansestadt, meldete kürzlich eine Impfquote von 90 Prozent. Die Impfskepsis unter den hauptamtlichen Feuerwehrleuten hat anscheinend mit Gruppendynamik zu tun. Man müsse die „Wortführer überzeugen“, sagte Madsen in dem Interview.

Von Gerald Kleine Wördemann