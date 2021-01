Laage

Am 12. Januar hat das Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage den Betrieb aufgenommen. In den drei Impfstraßen können mindestens 360 und maximal 500 Impfungen am Tag verabreicht werden. Bei Bedarf kann eine vierte Impfstraße kurzfristig aufgebaut werden, um die Kapazität weiter zu erhöhen.

Wer wird wann geimpft?

Die Impfung gegen das Coronavirus ist freiwillig. Der Landkreis Rostock orientiert sich bei den Impfungen an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts zur Covid-19-Impfung. Diese teilt die Bevölkerung in sechs Stufen ein. Derzeit werden in Stufe 1 Personen ab dem 80. Lebensjahr, Bewohner von Senioren und Altenpflegeeinrichtungen, Pflege- und medizinisches Personal sowie andere Tätige, die Kontakt zu Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen haben, geimpft.

Wer mit Impfen an der Reihe ist, erhält einen Brief vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Daraufhin kann telefonisch oder online ein Termin vereinbart werden. Die entsprechende Website und Rufnummer der Hotline wird in dem Brief mitgeteilt. Im Impfzentrum können keine Impftermine vereinbart werden. Es finden dort auch keine Impfberatung oder Impfung ohne Termin statt.

Wie komme ich zum Impfzentrum ?

Anreise mit Bus und Bahn: Der Landkreis Rostock stellt ab ZOB Güstrow einen kostenfreien Shuttlebus zur Verfügung. Dieser fährt immer zur vollen Stunde. Der Fahrplan ist so abgestimmt, dass er mit fünf Regionalzuglinien und zahlreichen Buslinien in Güstrow gute Umsteigemöglichkeiten bietet. Der Bus ist barrierefrei. Die Fahrt dauert 25 Minuten. Zu jeder halben Stunde fährt das Impfshuttle zurück nach Güstrow.

„Uns ist bewusst, dass es lange Wege aus manchen Teilen des Landkreises gibt“, so Landkreissprecher Michael Fengler. Auch dass die Anreise mit Umstiegen verbunden sein könne. Nach zahlreichen Rückmeldungen arbeite man an Lösungen.

Der Fahrplan des Impfshuttles wird auf der Internetseite des Landkreises Rostock veröffentlicht. Der Parkplatz für das Impfzentrum am Flughafen-Laage, Flughafenstraße 1, ist ausgeschildert und kostenfrei. Das Parkticket wird gleich bei der Anmeldung im Impfzentrum mitentwertet.

Was muss ich zum Impfen mitbringen?

Für die Impfung mit Termin sind mitzubringen: der Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis, der Impfausweis – wenn vorhanden, die Chipkarte der Krankenkasse, die Einladung des Landes zum Termin, der ausgefüllte Aufklärungsbogen und der unterschriebene Anamnese- und Einwilligungsbogen. Aufklärungsbogen und Anamnese/Einwilligung stehen zum Download auf der Internetseite des Landkreises zur Verfügung.

Wie läuft der Aufenthalt im Impfzentrum ab?

Der Wartebereich im Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage. Quelle: Anja Levien

Nach der Anmeldung im Impfzentrum und Prüfung der Unterlagen nehmen die zu impfenden Personen im Wartebereich Platz. Das Aufklärungsgespräch schließt sich an. Mit der Einwilligung zur Impfung geht es dann in eine der Impfstraßen. Das ist ein abgetrennter Raum, in dem ein Arzt die Impfung vornimmt. Nach der Impfung nehmen die Geimpften im Nachsorgebereich Platz. Dort ist eine 15- bis 20-minütige Pause zur Beobachtung einzuhalten, um etwaige Nebenwirkungen zu erkennen und nötigenfalls medizinisch helfen zu können. Ein Notfallteam steht bereit.

Der gesamte Aufenthalt im Impfzentrum soll nach den derzeitigen Planungen etwa 45 Minuten dauern. Der Landkreis Rostock hat Ärztinnen und Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Mitarbeiter des Flughafens Rostock-Laage für den Betrieb des Impfzentrums vertraglich gebunden, die abhängig von der Auslastung eingesetzt werden.

