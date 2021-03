Laage

Längere Wartezeiten, Abstände, die nicht eingehalten werden: Die Situation, die eine 80 Jahre alte Frau über das Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage geschildert und Landkreissprecher Michael Fengler bestätigt hatte, scheint eine Ausnahme gewesen zu sein. Das zumindest sagt Theresia Roloff. Die Bad Doberanerin arbeitet in einem medizinischen Beruf, wurde selbst im Impfzentrum des Landkreises Rostock geimpft und ist beruflich öfter dort. „Ich hab da kein Chaos erlebt“, sagt sie. „Die impfen da seit Monaten und ich habe nur Gutes gehört.“

Eine Leserin hatte berichtet, dass die Impfwilligen am Freitag in zwei Doppelreihen, dicht an dicht vorm Drehtüreneingang bis zur ersten Annahme gestanden hatten. Erst nach anderthalb Stunden hätten vier Helfer eingegriffen. Landkreissprecher Fengler bestätigte, dass es Dienstag und Freitag zu längeren Wartezeiten gekommen war, Abstände nicht eingehalten wurden. Grund dafür seien unter anderem zu viele Begleitpersonen und eine zu frühe Anreise von Männern und Frauen, die mehr als eine Stunde vor dem Termin da gewesen wären.

Ingrid Klems hat sich am Donnerstag ihre erste Spritze gegen das Coronavirus im Impfzentrum geholt. Auch sie war überrascht von den Schilderungen im OZ-Artikel „,Komplettes Chaos’: Kritik am Impfzentrum Laage“. „Das kann ich so nicht hinnehmen“, sagt die 88-Jährige. Was geschildert wurde, sei ihr so nicht passiert. „Ich hatte 9 Uhr einen Termin. Als ich ankam, waren alle Schalter offen. Um 10.15 Uhr war ich wieder zu Hause“, erzählt die Bad Doberanerin. Auch der von der Stadt Bad Doberan gebotene Fahrservice habe sehr gut geklappt. Die Stadt Bad Doberan bietet Senioren an, die einen Brief vom Land erhalten haben und noch keinen Impftermin vereinbart haben, das für diese zu übernehmen und eine Fahrt in einem Sechs-Raum-Taxi zu organisieren. Auch in Kühlungsborn, der Gemeinde Sanitz und vom DRK-Kreisverband Bad Doberan gibt es so ein Angebot.

Lob über die Organisation im Impfzentrum gab es auch beim Impfstart für Lehrer und Kita-Personal am 5. März beispielsweise von Christine Lühr von der Freien Schule Güstrow und ihren Kolleginnen. Michael Fengler hat angekündigt, dass organisatorische und bauliche Veränderungen vorgenommen würden, um Gedränge künftig zu vermeiden.

