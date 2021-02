Impfzentrum in Rostock-Laage nicht ausgelastet: Impfstoff fehlt

Güstrow

Die Impfbereitschaft im Landkreis Rostock ist groß. „Bis einschließlich 23. Februar sind gut 12 000 Impfungen durchgeführt worden“, hatte Landrat Sebastian Constien (SPD) dem Kreistag am Mittwoch mitgeteilt.

8000 Erst- und 4000 Zweitimpfungen. Hinzu kommen etwa 1000 Impfungen in den Kliniken des Kreises. Alle Bewohner von vollstationären Pflegeeinrichtungen haben beide Spritzen erhalten. Derzeit fahren die mobilen Impfteams teilstationäre Einrichtungen wie Tagespflegen und Betreutes Wohnen an.

Kapazitäten nicht ausgelastet – Impfstoff fehlt

„Ab April“, so kündigt Constien an, „planen wir in Abhängigkeit vom vorhandenen Impfstoff, verstärkt auch dezentral zu impfen.“ Das sei der Wunsch der Städte und Gemeinden, die Abstimmungen zu entsprechenden Räumlichkeiten liefen. Die maximale Kapazität der mobilen Impfteams im Kreis liege bei circa 500 Impfungen täglich, die des Impfzentrums im Flughafen Laage bei 1000 Dosen pro Tag.

Doch was fehlt, ist Impfstoff. „Ärgerlich“, so Constien, „dass wir gemäß den Anforderungen von Bund und Land Kapazitäten vorhalten und bezahlen, die wir nicht voll auslasten können. Wir könnten schon heute mehr impfen.“ Sollte allerdings der Kreis in einigen Wochen mit Impfstoff überhäuft werden, könne dieser aus eigener Kraft nicht verimpft werden. Dann müssten die Hausärzte mit ins Boot, wie dies ja schon in einigen Landkreise erprobt werde, so Constien.

Fünf Impfkabinen im Impfzentrum Laage

Der zuständige Dezernent, Stephan Meyer (CDU) betont, dass das Impfzentrum in Laage gut organisiert sei. „Wir haben mit drei Kabinen begonnen und haben jetzt fünf, weil die Bürger gut aufgeklärt sind und kaum Beratung brauchen, so dass wir diesen Raum lieber zum Impfen nutzen können.“

Am 24. Februar seien, so Meyer, 600 Impfungen durchgeführt worden, davon 400 im Zentrum in Laage. Allerdings kämen die betagten Impfwilligen nicht alle aus dem Landkreis. „Wer eine Einladung bekommt, hat die Wahl, wo er geimpft werden möchte“, erklärt Meyer. Und so nutzten auch viele Rostocker und Einwohner angrenzender Landkreise das Impfzentrum in Laage.

Infizierte fallen häufig erst beim Test auf

Den Anstieg der Inzidenz im Landkreis, bedingt durch hohe Fallzahlen vor allem in südlichen Gemeinden des Kreises, kann Meyer nicht erklären. „Wir haben da ein diffuses Infektionsgeschehen“, sagt er. Trotz flächendeckend gleicher Testung würden im südlichen Kreis mehr positive Fälle herausgefunden. „Auffällig ist derzeit, dass viele Infizierte nicht mit Symptomen kommen, sondern erst durch die Tests erkannt werden“, betont Meyer.

Die Hospitalisierungsquote von Covid-19-Patienten sei gering. „Die Impfungen in Pflegeheimen greifen“, ist der Dezernent zufrieden. Dennoch bemerke er auf dem Lande eine „gewisse Pandemiemüdigkeit“. Die Menschen würden sich auch angesichts des schönen Wetters weniger an Regeln halten. „Das müssen wir aber, wollen auch wir vorsichtig erste Öffnungen im Lockdown erreichen, dann muss die Voraussetzung, der Inzidenzwert, stimmen“, betont Meyer.

