In Bad Doberan geht eine Ära zu Ende

Bad Doberan

Bei der jüngsten Versammlung der Doberaner Stadtvertreter ist Anfang der Woche auch eine Ära zu Ende gegangen. Denn gleich zu Beginn der Sitzung kündigte Gerlinde Heimann (Linke) an, ihr Mandat zum 31. Dezember dieses Jahres zurückzugeben und sich aus der vordersten Reihe der Stadtpolitik zurückzuziehen. „Irgendwann muss Schluss sein“, sagte die 78-Jährige, die seit fast 50 Jahren in unterschiedlichen Ämtern für die Münsterstadt gewirkt hat.

Von 1970 bis 1999 war Heimann Chef-Kämmerin der Doberaner Stadtverwaltung. Zehn Jahre nach ihrem Abschied in den Ruhestand trat sie erstmals bei den Kommunalwahlen an – und wurde gleich mit vielen Stimmen in das Stadtparlament gewählt. Hier fungierte Gerlinde Heimann auch als Stadtpräsidentin – und war fraktionsübergreifend für ihre ehrliche, ausgeglichene Art anerkannt.

„ Gerlinde ist die Mutter der Kompanie“, meinte denn auch Bürgermeister Jochen Arenz (JA!). „Ich habe fünf Bürgermeister überlebt und musste mich manchmal ganz schön durchsetzen“, erinnerte sich Heimann. Jetzt will sich die 78-Jährige zu Hause um ihren Mann kümmern.

Ihr Nachfolger in der Stadtvertretung wird Marcel Scholtz, der bei der Wahl im Mai dieses Jahres neben Heimann, Monika Schneider und Nico Arndt für die Linke die viertmeisten Stimmen geholt hatte.

Von Lennart Plottke