In Bad Doberan steht Europas größte Hüpfburg 

Bad Doberan

Giraffe, Elefant, Affe und Haifisch bewegen sich im Wind auf der Rennbahn in Bad Doberan. Die Tiere sind aufblasbare Figuren und Teil der größten Hüpfburg Europas. Auf 800 Quadratmetern können Kinder und Erwachsene hier ab dem 15. Juni springen, rutschen und klettern. Christian Wolfinger hat das Freizeitangebot in die Münsterstadt geholt und baut zusammen mit Karsten Luther und Sebastian Weiß den Playpark Bad Doberan auf.

40 Meter mal 20 Meter Sprungfläche, bis zu 250 Kinder könnten gleichzeitig auf die Hüpfburg. „In Deutschland gibt es diese Hüpfburg nur noch einmal“, sagt Christian Wolfinger. Er ist sich sicher, mit der größten Hüpfburg Europas – damit werbe der Hersteller – ziehe er das Publikum an. „Das Hüpfburgenland kennt man, aber wir wollten was Besonders, etwas, was es so noch nicht gibt.“

Hüpfburg mit Rutschen, Tunnel, Kletterwand

Drei Rutschen gibt es auf der Hüpfburg, Tunnel zum Durchkriechen, Wände zum Klettern. „Alles, was ein Kinderherz höher schlagen lässt.“ Die Attraktion kommt aus den Niederlanden und ist jetzt in Besitz von Christian Wolfinger. In mehreren Einzelteilen angeliefert wurden sie verbunden. Mehrere Gebläse mit 1,5 Kilowatt Leistung bringen Luft in die Hüpfburg.

Der Bastorfer ist seit 15 Jahren in der Freizeitbranche. „Hier in der Region fehlt einfach was. Von den Kühlungsborner Touristen kommt immer die Frage: Was kann man hier machen“, erzählt Christian Wolfinger, warum er in die Hüpfburg investiert hat. „Wir sind eine mega Touristenregion. Die Leute wollen nicht nur an den Strand, sondern aus jedem Tag das Maximale rausholen“, fügt Karsten Luther hinzu, der unter anderem das Schwarzlichtminigolf in Bastorf betreibt. Auch er werde immer wieder gefragt, was man mit Kindern hier unternehmen könne. „Karls ist fast ne Stunde entfernt von hier.“

Playpark Bad Doberan Der Playpark Bad Doberan hat ab 15. Juni täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Kinder ab vier Jahre beträgt 15 Euro, Erwachsene und Begleitpersonen zahlen fünf Euro. Ein negativer Corona-Test ist nicht erforderlich, ebenso wenig das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Die Hüpfburg ist nicht die einzige Attraktion im Playpark. Aufgebaut wurde auch ein Pumptrack, also eine Piste mit Höhen und Tiefen, die mit BMX-Fahrrad, Roller oder Skateboard befahren werden kann. Die Geräte könnten ausgeliehen werden, ebenso die Helme. Wer möchte, könne sein Scooter oder Rad auch mitbringen.

Im Playpark Bad Doberan gibt einen Pumptrack, der mit BMX-Rad oder Roller befahren werden kann. Quelle: Anja Levien

Abenteuerspielplatz und Speed-Tubing-Bahn

Weitere Attraktion ist eine Speed-Tubing-Bahn. Hier rutscht man in einem Reifen sitzend die Piste runter. Zudem wurde ein Abenteuerspielplatz aufgebaut, auf dem laut Wolfinger bis zu 150 Kinder gleichzeitig klettern und spielen können.

Die Rennbahn als Standort für den Playpark sei optimal. Es gebe einen Parkplatz, eine Bushaltestelle. Seit Oktober plane er, hier auf der Rennbahn etwas zu machen. Ein Dinopark mit 40 prähistorische Dinosauriermodelle sowie Schautafeln lehnten die Stadtvertreter ab.

Für die Gastronomie ist Sebastian Weiß zuständig. Er ist Inhaber des Unternehmens „Deine Ostsee“ und betreibt die Ankerbar auf dem Campingplatz Meschendorf. Auf der Rennbahn sind Paletten als gemütliche Sitzgelegenheiten mit Sitzpolster aufgebaut, die unter einem Zelt angeordnet sind. Ein weißes Sonnensegelzelt bietet ebenfalls Schatten. „Wir haben kein festes Gastronomiegebäude auf der Rennbahn, daher wird es Eis, Getränke, Pommes, Currywurst und Ähnliches geben“, sagt Weiß.

Zusammen mit Karsten Luther hat er die Weiß & Luther Event GbR gegründet, „so dass man hier vielleicht ein bisschen was machen kann. Wenn man langfristig eine Genehmigung bekommt, dann kann man hier auch anders rangehen.“

Über Zukunft der Rennbahn wird entschieden

„Ich wünsche mir, dass das hier eine dauerhafte Veranstaltung wird“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Wie es mit der Rennbahn weitergeht, wird sich möglicherweise in den kommenden Wochen entscheiden. Auf einer nichtöffentlichen Stadtvertretersitzung stellen sich die Interessenten vor, die sich am Interessenbekundungsverfahren beteiligt hatten. Die Stadt möchte das Gelände zu einer multifunktionalen Veranstaltungsfläche entwickeln.

Hintergrund: Das Gelände war jahrelang an den Doberaner Rennverein verpachtet. Hier fanden die Doberaner Renntage, das Ostsee-Meeting, aber auch Flohmärkte, Oldtimertreffen und Musikfestivals statt. Weil das Areal immer mehr verwahrloste, kündigte die Stadt vergangenes Jahr den Pachtvertrag.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Wunsch des Bürgermeisters: „Die Bahn soll in den Händen der Stadt bleiben. Die Anlage ist riesig. Im Sommer könnte hier der Playpark sein und auf der anderen Seite die Zappanale stattfinden. Ich möchte, dass das hier die Veranstaltungsfläche an der Ostsee wird.“ Dafür sollen hier sechs Millionen Euro investiert werden. Das Land habe laut Arenz in Aussicht gestellt, 60 Prozent zu fördern.

Von Anja Levien