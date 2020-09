Bad Doberan

Tierisch geht es jetzt im Roten Pavillon in Bad Doberan zu. Die neue Ausstellung „Katz und Frosch“ zeigt bis zum 31. Oktober Grafiken von Werner Schinko (1929–2016) und Plastiken von Hedwig Symanzik (1922–1975). „Wir Kinder von Werner Schinko, meine Schwester Barbara und mein jüngerer Bruder Michael, nahmen uns vor, sein Erbe präsent zu halten“, sagte Wolfgang Schinko. „Wir organisieren jedes Jahr Ausstellungen, die sein Lebenswerk würdigen.“

Schinkos Arbeiten öffnen das Herz

Die Grafiken von Werner Schinko öffnen das Herz ein wenig mehr und lassen das Kind darin hüpfen. Tiere brachte er mit besonderer Hingabe aufs Papier, so dass dies auch auf den Betrachter übergeht. Außerdem illustrierte er viele Bücher, gern Tiersagen und -geschichten. Seine Tiermotive, vor allem Katzen, die er in den verschiedensten Positionen als Zeichnung, Siebdruck, Linol- oder Holzschnitt darstellte, entlocken beim Betrachter oft ein Schmunzeln. Im Pavillon sind neben den Bildern, auch Bücher mit seinen Arbeiten ausgestellt. „ Werner Schinko war einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der berühmteste Buchillustrator der DDR“, sagt Vereinsvorsitzende Eva Firzlaff.

Schinko absolvierte eine Lehre als Glasmaler in Gablonz/Böhmen. Nach der Umsiedlung nach Röbel 1946 studierte er an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Seine Leben lang blieb er ein selbstständiger Künstler.

„Unser Vater besaß jedoch viele künstlerische Facetten, sein Werk ist vielfältig“, sagte Wolfgang Schinko. Sehr bekannt sind seine Illustrationen für die Grundschullehrerzeitschrift „Unterstufe“. Dazu kommen etliche Kinderbücher, auch sorbische Märchen und niederdeutsche Literatur. Mehr als einhundert Buchtitel entstanden unter anderem.

Diplomarbeit brachte Erfolg

Große Bedeutung besaß seine Diplomarbeit mit einer Folge von Holzschnitten zu Fritz Reuters Verserzählung „Kein Hüsung“. Sie brachten ihm Aufträge, so auch vom Hinstorff-Verlag. Im Norddeutschen Raum gestaltete er Giebel und Innenarchitektur-Elemente. In seiner späteren Schaffensphase arbeitete er freier und abstrakter, menschliche Figuren und Szenen. Als grafische Besonderheit entwarf Werner Schinko Signets. „So auch das Bekannte für Kunst offen“, sagte sein Sohn.

Kunstwerk Quelle: Privat

Michakatze ist Urmotiv

„Die Geschichte der Katze als Urmotiv hat den Hintergrund, dass unser Vater ein Poster nach einer Zeichnung meines Bruders Michael anfertigte.“ So wurde sie zur Michakatze. „Dank seines Genius brachte er verschiedene Varianten zur Druckgrafik die eine hohe Popularität errangen. Die Michakatze fußt auf Erlebnissen mit unserer eigene Katze.“

Wolfgang Schinko und seine Geschwister erlebten den Künstler als große Inspirationsquelle. „Weil er uns oft mitnahm zu seinen Recherche-Ausflügen oder zu Künstlerkollegen. Er war sehr gesellig und hatte einen großen Freundeskreis“, so der 64-Jährige. Im Roten Pavillon können Postkarten mit Motiven von Werner Schinkos Arbeiten erworben werden. Ein Katalog liegt ebenfalls aus.

Hedwig Symanzik sah das Gute überall

„Es gibt entschieden mehr Gutes und Schönes auf der Welt als Schlechtes. Bloß die Menschen halten das Gute für selbstverständlich und nur das Schlechte fällt ihnen überall auf.“ Dieser Ausspruch stammt von Hedwig Symanzik. Ihre Plastiken sind sehr dynamisch gestaltet und besitzen oft ungewöhnliche Musterungen. Was den Katzen, Affen, Schafen und Co. mehr Verspieltheit im Ausdruck bringt, ohne jedoch eine künstlerische Aussage zu verlieren.

Hedwig Symanzik lebte über 20 Jahre in Bad Doberan. In ihrem kleinen Atelier in der Nähe des Marktes formte die Keramikerin und Bildhauerin vor allem Tierplastiken. Für ihre Tierstudien verbrachte sie im Rostocker Zoo viele Stunden und sogar Tage.

Kunstwerk Quelle: Privat

„Mein stärkster Trieb ist der, zu vereinfachen. Der moderne Mensch ist einer überkomplizierten Umwelt ausgesetzt – er sehnt sich nach Einfachheit, Ruhe und Harmonie, wenigstens in seinen vier Wänden“, sagte sie einmal. Ihr Anliegen war es deshalb, Kunst für die Mehrheit und günstig zu machen.

Studium in Heiligendamm

Hedwig Symanzik studierte an den Universitäten in Königsberg, Posen und Halle. Sie arbeitete als Lehrerin und absolvierte 1953 bis 1957 Studium an der Fachschule für Angewandte Kunst Heiligendamm, Abteilung Plastik.

Die Ausstellung kann mittwochs, donnerstags und sonnabends von 14 bis 17 Uhr, sowie freitags 15 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Von Sabine Hügelland