In Corona-Zeiten: Hier tagt jetzt die Stadtvertretung von Kühlungsborn

Kühlungsborn

Ab jetzt können sie sich bei Beratungen wieder in die Augen schauen: Die Mitglieder der Ausschüsse und der Stadtvertretung der Stadt Kühlungsborn kommen zu ihren nächsten Sitzungen wieder persönlich zusammen. Um die geltenden Abstandsregelungen von 1,50 Metern einhalten zu können, hat die Stadt dafür die Aula der Fritz-Reuter-Grundschule in der Hermannstraße 9 ausgewählt. Maximal 50 Personen dürfen sich darin aufhalten. „Für die Ausschüsse ist das in der Regel ausreichend“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. In der kommenden Woche tagen am Dienstag, dem 12. Mai, der Finanzausschuss und am Mittwoch, dem 13. Mai, der Bauausschuss jeweils um 18.30 Uhr.

Im Finanzausschuss haben Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Der Bauausschuss berät über die Bebauungspläne „Wohngebiet Ostseegarten“ und „Teilbereich Kühlungsborn West“. Außerdem geht es um ein Bauvorhaben in der Nachbargemeinde Kröpelin. Beide Sitzungen sind öffentlich.

Anzeige

Maximal 50 Teilnehmer

Das gilt auch für die nächste Stadtvertreterversammlung am 18. Juni. Sie soll ebenfalls in der Aula der Grundschule stattfinden. Dann gehören zu den zugelassenen 50 Personen die 20 Stadtvertreter, der Bürgermeister, die drei Hauptamtsleiter und ein Protokollant. Sie alle nehmen regelmäßig an den Sitzungen teil. Der Rest der Plätze ist für Bürger.

Weitere OZ+ Artikel

Corona-Liveblog: Das ist die aktuelle Situation in MV

Die jüngste Stadtvertreterversammlung wurde im Umlaufverfahren abgehalten. Alle Mitglieder bekamen die Beschlussvorlagen mit der Post nach Hause geschickt. Sie konnten dort ihre Kreuze bei „Zustimmung“, „Ablehnung“ und „Enthaltung“ machen und schickten die Unterlagen ins Rathaus zurück. Mit der Lockerung der Corona-Bestimmungen können nun wieder Präsenzsitzungen stattfinden.

Am 18. Juni werden die Stellungnahmen der Umlaufsitzung nochmals auf die Tagesordnung gesetzt, teilte Bürgermeister Rüdiger Kozian mit. „So wollen wir Rechtssicherheit erlangen.“

Vorbereitung aufwendiger

Alle Teilnehmer müssen sich dann in eine Anwesenheitsliste eintragen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Außerdem müssen alle ihre Hände desinfizieren. Die Vorbereitungen der Sitzungen sei deshalb nach Angaben des Bürgermeisters mit mehr Aufwand verbunden. Denn auch die Tische und Stühle müssten im richtigen Abstand zueinander aufgestellt werden.

Lesen Sie auch:

Von Cora Meyer