Bestimmt können noch viele engagierte Leute in der Region, die nicht direkt an der Küste leben, davon ein Klagelied singen: „Ihr Ort ist schlecht erschlossen, keine Touristenhochburg, kaum öffentlicher Nahverkehr, um dahin zu kommen – niemand kennt die Attraktion, die dort wirklich existiert“, zählt Anne Höpfner auf und möchte damit den Grundgedanken ihrer eigenen Attraktion erläutern, die am kommenden Sonntag, dem 13. Juni, in Rabenhorst live zu erleben sein wird.

Denn dort am Dorfteich soll dann zwischen 11 und 16 Uhr jenes Mobil öffnen, mit dem Anne Höpfner, Oliver Hellweg und Alexander Vay seit dem Sommer des vergangenen Jahres „Ein Stück Heimat auf Achse“ schicken, um „Schätze des Hinterlandes“, wie die gebürtige Rostockerin sie nennt, in den Fokus der Aufmerksamkeit von Einheimischen und Gästen zu heben: „Denn es gibt so viel zu entdecken, nicht nur die Strände und die Restaurants dahinter.“

Seit 20 Jahren arbeitet die Landschaftplanerin gemeinsam mit Oliver Hellweg in ihrem Rabenhorster „Planungsbüro Stadt Land Fluss“, zu dessen Aufträgen auch immer wieder touristische Entwicklungskonzepte gehören – insbesondere in den ländlichen Räumen.

So entstanden hier beispielsweise das Konzept für das „Mecklenburger ParkLand“ mit 16 Herrenhäusern und ihren Anlagen in der Mecklenburger Schweiz, wie auch entsprechende Exposees für die Ämter Barth, Niepars, Altenpleen und Franzburg-Richtenberg.

Esel Herbert gehört zu einer aussterbenden Rasse

Dabei hätten sie über die Jahre viele engagierte Leute getroffen, erzählt Anne Höpfner, zu denen auch Alexander Vay gehöre, der seit 2018 den Haustierpark in Lelkendorf leite, in dem alte Haustierrassen – teilweise vom Aussterben bedroht – bewahrt würden. So sei dort kürzlich – quasi noch rechtzeitig – entdeckt worden, dass der lange Zeit für einen bulgarischen Zwerg-Esel gehaltene „Herbert“ einer von rund fünfzehn noch existierenden Exemplaren des

Thüringer Waldesels sei: „Er soll jetzt noch mal eine junge Stute bekommen“, weiß die Rabenhorsterin und ordnet diesen Park jenen Attraktionen zu, die leider kaum bekannt seien.

Alexander Vay gehört inzwischen gemeinsam mit Anne Höpfner und Oliver Hellweg zu den Gründern und Geschäftsführern der gemeinnützigen GmbH „MaMüMaMa“, die die ländliche Entwicklung stützen möchte. Deren erstes großes Projekt „...ein Stück Heimat auf Achse“ ist, das neben den Informationen über kulturelle Angebote, sportliche Events, Dienstleistungen und Gutshäuser auch den vielen kleinen Produzenten und Hofläden im Land helfen möchte, die es aus finanziellen oder personellen Gründen nicht schaffen, sich selbst zu vermarkten. Deshalb können an Bord des nach den Plänen der Mecklenburger gGmbH bei „Traderunner“ nahe München gebauten Heimatmobils regionale Produkte erworben werden und es werden Köstlichkeiten aus MV zum erschmecken dieses Landes angeboten: „Nicht ganz uneigennützig, denn irgendwie muss ja auch ein bisschen Geld reinkommen.“

Probleme mit Stellplätzen in Ostseebädern

Das soll jedoch nach den Angaben der Betreiber des Vermarktungsmobils manche Ordnungsämter – insbesondere in den Ostseebädern – dazu bringen, den umgebauten Fiat-Ducato-Transporter als Foodtruck einzustufen und damit nur auf Wochenmärkten oder an festen Imbissstellen zuzulassen. „Es ist dort schwer zu vermitteln, dass wir für sie und die ganze Region werben – das macht uns große Probleme, obwohl wir ja nur ganz begrenzt Essen ausgeben können und nicht jeden Tag vor Ort stehen würden“, erklärt die 47-Jährige etwas enttäuscht.

Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH in Kühlungsborn, hört von dem Projekt jetzt erstmals und sagt dann grundsätzlich: „Wege findet man immer und unser Markt wird sehr gut angenommen. Zudem diskutieren wir hier gerade, wie wir ihn aufwerten. Da kommt immer die Forderung, dass wir mehr Regionales und mehr Bio bräuchten... Sie könnten ja vielleicht mal mittwochs testen, noch vermarktet die Stadt alles alleine.“

Peter Kranz: Das Mobil könnte ein schöner Botschafter sein

Der Leiter des Landesmarketings MV, Peter Kranz, hat das Heimatmobil schon selbst getestet – hat dort in Laage am Flughafen in Mecklenburg gerösteten Kaffee gekauft. „Das ist eine tolle Idee und eine großartige Vernetzungsarbeit! Damit kann man Menschen genau zeigen, was alles in der Region passiert.“ Es sei wichtig, dass dieses Projekt bekannter wird, meint der Marketing-Experte und ergänzt: „Das kann ja auch ein schöner Botschafter sein.“

Anne Höpfner sucht derweil weiter nach Partnern, die dem Heimatmobil attraktive Standorte bieten könnten. Der Wagen mit Küchenausstattung, Gas und 220-Volt-Stromanschluss sowie einer kleinen Küche könne ja auch für Events von Firmen, Kommunen, Vereinen oder als Begleiter von Radfahr- und Wanderveranstaltungen gebucht werden, sagt sie und betont: „Es soll für alle Spaß machen!“

