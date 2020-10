In Sandhagen wächst ein neuer Biohof 

Sandhagen

Das Angebot an Hofläden in der Region Bad Doberan wächst. In Sandhagen soll noch in diesem Jahr einer dazukommen. Nicht nur das. Familie Garbe möchte die alte Scheune auf ihrem Dreiseithof ausbauen und künftig neben regionalen Lebensmitteln auch Seminare rund um die Themen Natur und Bauernhof anbieten.

Seit rund drei Jahren betreiben die Garbes im Nebenerwerb eine biolandzertifizierte Landwirtschaft mit 250 Hühnern, ein paar Highland-Rindern, Ziegen, Gänsen, Tomaten- und Gurkenanbau. Frische Eier und Gemüse gibt es schon jetzt auf dem Hof. Regelmäßiger Gast im Selbstbedienungswagen ist Christiane Schultz aus Kröpelin. Auch wenn sie im Obst- und Gemüsehandel von Wendelstorf arbeite, nehme sie „lieber die Eier von hier.“ Schließlich würden die auf diesem Sandhäger Grundstück von freilaufenden Hühnern gelegt, begründet die Frau.

Christiane Schult aus Kröpelin schwört auf frische Eier von freilaufenden Hühnern. Quelle: Thomas Hoppe

Die Tomaten würden ihr heute aber zu blass aussehen, wie Christiane Schult im Beisein des Hofbesitzers betont. Thomas Garbe erklärt ihr daraufhin umgehend, dass das nun mal eine orangene Sorte sei, eine säuerlich-süße, die sehr kräftig schmecke. „Na, dann nehme ich mir welche mit“, reagiert die Kundin aus Kröpelin zufrieden.

Darüber freuen sich wiederum der Mann und seine Frau, Bärbel Holtz-Garbe. „Die Garbes sind eine richtig alte Bauernfamilie, die bereits rund 800 Jahre in Steffenshagen auf ihrem Hof an der Dorfstraße lebt und wirtschaftet“, wie Thomas Garbe kurz zu seiner Herkunft ergänzt. Und seine Frau erinnert daran, dass ihre Großeltern am Bad Doberaner Markt eine Bäckerei hatten und ihr Vater den Ratskeller in der Münsterstadt: „Wir stehen für Lebensmittelverarbeitung und sein Familienzweig für die Herstellung von Lebensmitteln – nun fusioniert das“, erklärt Bärbel Holtz-Garbe lachend.

Projekt wird von EU und Land gefördert

Gefördert mit Mitteln des EU-Programms zur Vernetzung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft (Leader) und des Landes MV – insgesamt 75 000 Euro – sind die beiden Mecklenburger gerade dabei, auf ihrem Dreiseithof aus dem 19. Jahrhundert neues Leben in die alte Scheune zu bringen.

„Wir wollen hier einen Hofladen und einen 70-Quadratmeter-Seminarraum zur Vermietung einrichten“, erklärt dazu der gelernte Maurer Thomas Garbe, dem der ganze Hof auf insgesamt vier Hektar Land bereits seit 2007 gehört.

Schon seit zwei Jahrzehnten konzentriert sich der heute 49-Jährige in der Region auf ökologisches Bauen mit Lehm, mit Kalk, mit Tadelakt und anderen marokkanischen oder italienischen Spachteltechniken, und er verwendet Dämmungen aus Holzweichfasern. So gehen die Garbes auch bei ihrer Scheunensanierung vor. Hier werde „Arbeit mit Naturbaustoffen, mit künstlerischem Tun und einer ökologischen Kreislaufwirtschaft gepaart“, wie es im Internet zum Hof Garbe heißt.

Vor Weihnachten könnte Hofladen öffnen

Im Hofladen, der vielleicht schon eine Woche vor Weihnachten erstmals öffnet, werden dann auf insgesamt rund 50 Quadratmetern Produkte aus dem eigenen Anbau, ergänzt durch regionale und Bioprodukte aus dem Umland angeboten. „Es soll schon das volle Programm sein – so dass man hier seinen Wochenendeinkauf erledigen kann“, sagt Bärbel Holtz-Garbe und verweist auf die „wirklich bevorzugte Lage“ ihres Hofes.

Die 38-jährige Kunsttherapeutin und Leiterin des Waldkindergartens in Bad Doberan plant bereits einen eigenen Kunstkurs im Seminarraum, der Anfang 2021 fertig sein soll, sowie diverse natur- und bauernhofpädagogische Angebote. Ihr Mann kann sich zudem Lehm- und Spachtelseminare vorstellen. Das Paar sieht später auch Märkte vor ihrer Tür und Kunstausstellungen in der Tenne.

Sandhäger gehören zu landesweitem Netzwerk

Mit ihrem Hof sind die Garbes, die insgesamt vier Kinder haben, seit Anfang des Jahres zudem Mitglied im Netzwerk „Lernort Bauernhof MV“. Das ist ein 2019 gegründeter Zusammenschluss von Landwirten, Gärtnern, Schulbauernhöfen, Umweltbildnern und verarbeitenden Betrieben, die Landwirtschaft im weitesten Sinne anfassbar, erlebbar und erfahrbar machen wollen.

So sollen in ein paar Jahren auch Tagesausflüge in die Welt des Sandhäger Biohofs möglich werden, auf dem die Besitzer ihr Lebenskonzept umsetzen wollen, wie Thomas Garbe betont: „Man geht ja nicht nur für Geld arbeiten, sondern auch, um am Ende des Tages zufrieden zu sein – mit sich und dem, was man getan hat. Es ist einfach sinnvoll, so zu arbeiten – für uns.“

