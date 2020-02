Satow

Beinahe wäre der umfangreichste Haushalt, den die Gemeinde Satow nach den Worten ihrer Kämmerin Marie Komm je auf den Weg gebracht hat, quasi in letzter Minute noch auf Eis gelegt worden. Zuvor hatte Bürgermeister Matthias Drese ( SPD) vor den hiesigen Volksvertretern betont, dass die an diesem Donnerstagabend anstehenden Haushaltsbeschlüsse nicht nur für die Jahre 2020 und 2021 maßgebend, sondern in die Zukunft der Gemeinde gerichtet seien. Er sagte weiter: „Das ist der richtige Weg, auch wenn uns manchmal einige Steine in den Weg geworfen werden.“

„Wir müssen gucken, wann ist gut.“

Mit den sehr alten Mauer- und neuen Pflastersteinen der Satower Kirchenruine hatte dann indirekt ein Einwurf der CDU-Fraktion zu tun. Ihr Vorsitzender, Gerhard Wittenburg, beantragte nämlich die im Etatentwurf eingestellten 150 000 Euro für eine mögliche Ruinenüberdachung auf 50 000 zu senken. „Je mehr wir da investieren, um so mehr Unterhaltungskosten werden auf uns zukommen“, begründete er dieses Begehren seiner Fraktion.

Es wurde schließlich mit großer Mehrheit (12 von 17 Stimmen, zwei Enthaltungen) abgelehnt, nachdem sich einige Gemeindevertreter und der Bürgermeister klar dagegen ausgesprochen hatten. So verwies Birgit Schwebs ( Die Linke) darauf, dass die eingestellten Mittel auch für die Einwerbung von Fördermitteln erforderlich seien. Matthias Drese betonte, dass eine solche Haushaltsstellenänderung den Beschluss über den ganzen Etat der Gemeinde bis zur Märzsitzung der Gemeindevertretung verschieben würde: „Damit würden wir sämtliche Investitionen, die wir tätigen wollen, inklusive der Schule, aufs Spiel setzen.“ Bernd Steinbach ( SPD) erinnerte an die Grundsatzentscheidung der Gemeinde, die Ruine zu sichern und nun sei sie dem Wetter ausgesetzt. Die hier bislang investierte halbe Million an Steuergeldern würde letztlich umsonst sein, wenn man nun nicht weitermache. Einwohnerin Dietlind Reißig, die extra Rederecht bekommen hatte, sprach sich dagegen aus, „alles nur nach wirtschaftlichen Aspekten“ zu beurteilen: „Die Kirchenruine ist das Zentrum des Ortes. Was haben wir denn anderes an Sehenswürdigkeiten in Satow zu bieten?“ Dafür gab es zustimmendes Klopfen und Klatschen.

Erhardt Liehr ( FDP) begrüßte, dass sich die CDU wenigstens mit 50 000 zur Kirchenruine bekenne, „im vorigen Jahr hatte sie das ja auf null gefahren.“ Für ihn sei es ein normales Ding, dass sich eine Partei mit dem C im Namen auch für ein Denkmal christlicher Baukunst einsetze. Frank Wolter ( Bündnisgrüne) verwies auf „die ganzen Investitionen seit 2012“ und betonte, dass er nicht nachvollziehen könne, dass „immer die CDU-Fraktion“ dagegen kämpfe: „Wir hätten das schon längst hinbekommen können!“ Gerhard Wittenburg antwortete, dass er damals für die Sanierung gestimmt hätte, aber davon ausgegangen sei, dass die Grundsanierung länger halte: „Die alte Ruine stand 150 Jahre so und jetzt nach fünf Jahren fällt sie auseinander.“ Man müsse auch gucken: „Wann ist gut?“

Volksvertreter behalten Zepter in der Hand

Das Fazit von Janó Siepel ( Die Linke) lautete, dass die Gemeindevertretung das Zepter in der Hand behalte, ob mit dem Geld wirklich gebaut werde oder nicht, zumal für eine Dachlösung ein neuer Beschluss gefasst werden müsse.

Der Haushaltssatzung und dem genehmigungspflichtigen Haushaltsplan 2020 stimmten 13 Volksvertreter zu, zwei enthielten sich und zwei stimmten dagegen.

Damit wurde ein Investitionspaket in einem Wertumfang von rund 20,7 Millionen auf den Weg gebracht, von dem Satow 10,3 Millionen Euro an Eigenmitteln aufbringen muss. Das sollen Kreditaufnahmen in Höhe von 2,8 Millionen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 9,8 Mio. Euro unterstützen. Die Hebesätze bleiben konstant bei 280 (Grundsteuer A), 420 (B) und 420 Prozent (Gewerbesteuer).

Knapp fünf Millionen Euro für Gewerbeflächen

Zu den größten Posten auf der langen Liste der Investitionen, die teilweise ins nächste Jahr hineinreichen, gehören der Schul-Ersatzneubau mit 7,4 Mio. Euro, die Erschließung von Gewerbeflächen mit knapp 4,7 Mio., die geplanten Neubauten von Kitas in Radegast und Heiligenhagen mit 2,2 und 2,5 Mio., der Neubau des Radegaster Feuerwehrgebäudes mit 930 000 Euro, die Vorflut Heiligenhagen mit 565 000 sowie ein Löschgruppenfahrzeug für Hanstorf mit 320 000 und ein Feuerwehrgerätewagen für Satow mit 225 000 Euro. Dazu kommen Ausgaben für laufende Maßnahmen in diesem Jahr zur Straßenunterhaltung in Höhe einer halben Million, 145 000 Euro für die Erstellung von B-Plänen und eine Summe von 1,2 Mio. Euro, die sich aus der neuen Gemeindepauschale für die Kindertagesförderung ergibt.

„Der größte Teil der Dinge, die die Parteien zur Kommunalwahl als Ziele aufstellten, sind in diesem Haushalt enthalten. Dazu können wir uns beglückwünschen. Gehen wir es an“, sagte die Vorsitzende der Gemeindevertretung Angelika Schwarz ( FDP) nach der Abstimmung zum Etat.

Von Thomas Hoppe