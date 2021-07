In Wichmannsdorf kann Brotbacken gelernt werden

Wichmannsdorf

Hobbybäckerin Grit Steußloff sprüht vor Tatendrang und schnell springt der Funke bei ihren Zuhörerinnen und Zuhörern im Wichmannsdorfer Vereins-Backhaus über. Kein Wunder also, wenn bei manchem ihrer Kursteilnehmer auch die Hände plötzlich schön durchbluten und damit immer wärmer werden. Für das unverzichtbare vorsichtige Formen des Brötchenteigs ist das allerdings eher suboptimal. So wärmt sich auch die schwabbelnde Teig-Masse schneller, wird klebefreudiger und bringt den Händebesitzer möglicherweise wiederum immer mehr ins Schwitzen – ein Teufelskreis.

Versucht er dann, diese Haftprozesse durch Mehlpuffer zu verringern, droht das Weizen-, Roggen- oder Dinkel-Pulver später im Teig für unschöne Mehlnester-Füllungen zu sorgen.

Brötchenbacken will gelernt sein

Brötchenbacken will also gelernt sein und da trifft es sich gut, dass die Rostocker Erwachsenenbildnerin Grit Steußloff seit fünf Jahren eine „leidenschaftliche Brotbäckerin“ ist, wie sie von sich sagt.

Grit Steußloff: „Echtes Brot ist Lebensart.“ Quelle: Thomas Hoppe

Erfahrungsgemäß würden 96 Prozent der Frauen Brot backen „und der Rest sind die Männer“, wirft die Autodidaktin in Sachen Bäckerei ein und stellt dieser Deutschland-Statistik zudem entgegen, dass die Männer allerdings 70 Prozent aller Brotback- und Hobbybäcker-Bücher schreiben würden.

Auf der Tagesordnung stehen hier gerade Milchknoten, helle Brötchen und Roggies mit Sauerteig und wenig Hefe. Dafür bringt die „Brötchenflüsterin“ die entsprechenden Teigmassen vorbereitet von zu Hause mit: „Weil wir ja mit wenig Hefe arbeiten und damit dem Teig mehr Zeit geben wollen.“

Wenn man viel Hefe verwende, erläutert Grit Steußloff weiter, werde schließlich nicht nur der Teig schnell trocken, sondern auch die Frische sei nur von sehr kurzer Dauer: „Hefekuchen müsste man wieder warm machen oder eben schon mit wenig Hefe backen – doch was du an Hefe sparst, musst du an Zeit zusetzen.“

Für die Brötchensorten gibt es detaillierte Rezepte zum Mitnehmen und zwischendurch immer wieder wichtige praktische Hinweise:

Warum ein Handy nichts neben einer Waage zu suchen hat

„Lege nie in die Nähe deiner digitalen Waage ein Handy, sonst flippt die Waage aus“ oder „Wasser muss gewogen werden, denn bei Messbechern kann es letztlich Ungenauigkeiten geben – und zehn, fünfzehn Gramm Unterschied haben schon eine große Wirkung“ und „Die Franzosen geben in ihren Croissant-Teig Weiße-Bohnen-Mehl dazu. Dadurch wird die Kruste knackiger, das können wir bei unseren Brötchen auch so erreichen“ sowie „Bei Autolyseteig verquellen in 30 Minuten bis zu einer Stunde die Stärke und das Eiweiß des Mehls mit Wasser – nur gerührt, nicht geknetet – wodurch sich Gebäckvolumen und Geschmack verbessern.“

Am Freitag, dem 23. Juli, lädt die 49-Jährige zum nächsten dreieinhalbstündigen „Teiggeflüster“-Brötchenbackkurs ins Wichmannsdorfer Backhaus ein. Außerdem wird sie am 23. und 24. Juli im Kröpeliner Ortsteil zum Thema „Ich, der Sauerteig und meine ersten Brote“ insgesamt neun Stunden sprechen und gemeinsam mit ihren Kursanten in der Backstube wirbeln. Interessenten können sich per Mail über g.steussloff@teiggefluester.de oder telefonisch über 0160 7965822 informieren und anmelden.

