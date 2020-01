Nienhagen

Die Gemeinde Nienhagen plant in diesem Jahr Investitionen in die Kindertagesstätte, die Feuerwehr und den Strand. Die Gemeindevertreter haben dem Haushalt für 2020 auf der vergangenen Sitzung zugestimmt. Die Grundsteuer und die Gewerbesteuer wurden zum 1. Januar erhöht.

So sind 97 000 Euro für eine Tartanbahn auf dem Gelände der Feuerwehr vorgesehen, davon muss die Gemeinde laut Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU) 50 000 Euro aufbringen. „Das Land fördert die Tartanbahn nur mit 40 Prozent“, sagt Kahl. Dabei sei mehr Förderung in Aussicht gestellt worden. Die Tartanbahn ist für die Feuerwehrsportler. „Da sind nicht nur Nienhäger aktiv, deshalb hätten wir uns mehr Förderung gewünscht.“

Anbau für Feuerwehrgerätehaus

Neben der Tartanbahn bekommt die Freiwillige Feuerwehr auch einen Anbau ans Gerätehaus. 30 000 Euro sind dafür in den Etat eingestellt. Die Brandschützer brauchen den Anbau für ihre Schränke, die derzeit noch in der Fahrzeughalle stehen. „Nicht alle aktiven Mitglieder haben derzeit einen Schrank“, sagt Kahl. Im Anbau stehe dann ausreichend Platz zur Verfügung, auch für Duschen und getrennte Umkleiden für Männer und Frauen.

Erweiterungsbau an Kita

Ostseebad Nienhagen: Die Kita „Waldgeister“ soll einen Anbau bekommen. Quelle: Anja Levien

Für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte „ Waldgeister“ hat die Gemeinde 600 000 Euro im Haushalt eingeplant. Hier wartet sie auf die Baugenehmigung, dann erfolgt die Ausschreibung, also die Suche nach Firmen. „Bisher sind Kosten von 1,1 Millionen Euro geplant. Ich hoffe, es bleibt dabei“, sagt Uwe Kahl.

12 Buhnenreihen für den Strand

Angegangen wird in diesem Jahr auch der Buhnenbau. 30 000 Euro an Planungskosten sind im Haushalt dafür vorhanden. „Wenn die Planung fertig ist, beantragen wir die Fördermittel“, so Uwe Kahl. Zwölf weitere Buhnenreihen am Strand sollen für eine Erweiterung dessen sorgen.

Die Toiletten im Container sind derzeit ein Provisorium im Ostseebad Nienhagen. Eigentlich soll hier ein festes Gebäude hin. Quelle: Anja Levien

Die Strandversorgung mit öffentlichen Toiletten, Imbiss und Büro für die Strandversorgung soll jetzt so geplant werden, dass die Kosten eine halbe Million Euro nicht übersteigen. Dafür stehen laut Kahl noch 185 000 Euro im Haushalt zur Verfügung. Die vorhandene Baugenehmigung für das Projekt, das jetzt 1,8 Millionen Euro kosten soll und für die Gemeinde zu teuer ist, müsste dann auf die neue Planung geändert werden. Der Wunsch des Bürgermeisters ist, dass dieses Jahr noch gebaut wird.

Gemeinde schafft Mehrwegbecher an

Die Gemeinde möchte zudem mehr für den Umweltschutz tun und 5000 Mehrwegbecher anschaffen, die beispielsweise auf Veranstaltungen auf der Strandkorbwiese, bei der Feuerwehr oder auf der Festwiese in Nienhagen genutzt werden.

Steuern seit 1. Januar erhöht

Die Grundsteuer sei auf Empfehlung des Amtes Bad Doberan-Land erhöht worden. „Wir waren im Landesvergleich im unteren Level“, so Kahl. Auch für den Haushalt sei die Erhöhung notwendig gewesen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A für landes- und forstwirtschaftliche Flächen liegt jetzt bei 300 (bisher 200), für Grundstücke ( Grundsteuer B) wurde er von 300 auf 350 angehoben, ebenso bei der Gewerbesteuer. So rechnet die Gemeinde 2020 mit 2800 Euro Einnahmen bei der Grundsteuer A (2019 waren es 2500 Euro) und 208 800 Euro bei der Grundsteuer B (vorher 178 000).

Lesen Sie auch:

Von Anja Levien