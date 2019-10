Wie Demenzkranke die Welt sehen

Bad Doberan

Mit einem Löffel Glasperlen aufnehmen und in ein Gefäß füllen – das hört sich einfach an. Wenn jedoch alles nur durch den Blick auf einen Spiegel getan werden kann, ist das kaum zu schaffen. Versuchen konnten es Interessierte im Bad Doberaner Johanniterhaus am ersten Tag der Demenz. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft stiftete einen Demenzparcours mit 13 Stationen, die sich im Haus und in der Tagespflege befanden. Angehörige, Pflegepersonal und andere Interessierte konnten sich daran erproben, um zu erfahren, wie ein an Demenz Erkrankter die Welt um sich herum erfährt. „Bei uns leben 60 Prozent Bewohner mit Diagnose Demenz. Doch es gibt auch eine Dunkelziffer für jene, die noch keine Diagnose haben, weil sich die Krankheit noch im Anfangsstadium befindet“, sagt die Leiterin des Johanniterhauses, Korinna Lembke.

Selbsthilfegruppe trift sich regelmäßig

Unter anderem ging es an den Stationen im Pflege- und Altenheim um Kochen und Backen, sich eine Einkaufsliste zu merken, Verhalten im Straßenverkehr und Hausarbeit. „ Andreas Telschow von den ‚Pflegebienchen‘ war ein paar Stunden vor Ort und hat Gespräche geführt“, sagt Korinna Lembke. „In der Tagespflege „Pflegebienchen“ trifft sich an jedem letzten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr die Selbsthilfegruppe für Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen. Interessierte sind herzlich eingeladen.“

„Es gibt viele Formen der Demenz. Alzheimer ist nur eine Form davon“, sagt der Auszubildende Richard Birk, der an einer Station den Gästen erklärte, wie sich die Krankheit äußern kann. „Wir wollen auf die Krankheit aufmerksam machen“, sagt Korinna Lembke. „Und aufzeigen, wo wir helfen können und was die Angehörigen unternehmen sollten, wenn sie Veränderungen bei ihren Lieben bemerken.“ So sind die Alzheimer Gesellschaft, der Hausarzt sowie Pflegeeinrichtungen Ansprechpartner. „Ich bringe da Erfahrung aus meiner Arbeit im Krankenhaus mit“, sagt die Leiterin. „Wichtig werden in solchen Fällen auch Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Die Angehörigen sollten gemeinsam mit den Erkrankten Pläne schmieden, wie es mit ihnen weitergehen soll. Unsere Aufgabe ist es auch, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie damit nicht allein gelassen werden.“ Die Mitarbeiter werden diesbezüglich geschult. So demnächst auch im Märchenerzählen, was sich positiv auf an Demenz Erkrankte auswirkt.

Verständnis und Aufklärung sind wichtig

Auch Irene Rohde versuchte sich an einer der Stationen. „Das ist schwer“, so die Diplomlandwirtin. Ihr Mann Ekkard Rohde saß im Rollstuhl hinter ihr und ist von der Krankheit betroffen. „Ich pflegte mit meiner Schwester meine an Alzheimer erkrankte Mutter. Nach ihrem Tod gründete ich 2000 die erste Alzheimer-Selbsthilfegruppe in Rostock“, sagt die 82-Jährige. „Denn es gab damals keine Hilfe und Informationen.“ Die Berliner Alzheimer-Gesellschaft nahm den Kontakt mit der Gruppe auf und gründete später eine Gesellschaft in MV. Seit einem Jahr lebt ihr Mann im Johanniterhaus. Früher forschte er als promovierter Diplomlandwirt in der Tierzucht. „Er verhielt sich anders als sonst“, erinnerte sich Irene Rohde an die Anfänge seiner Krankheit. „Ich wollte die Erfahrungen, die ich machte, weitergeben, um anderen zu helfen.“

„Verständnis ist wichtig und Aufklärung für die Angehörigen der Betroffenen. Deshalb ist so ein Tag wichtig“, sagt die Pflegedienstleiterin Bärbel Wüste. „Diese Krankheit ist ein Thema, das immer mehr Raum einnimmt“, sagt ihre Stellvertreterin Martina Stübe.

In der Tagespflege übte auch Gerda Gradt mit dem Blick in den Spiegel, etwas auf ein Besteck zu bekommen. „So merkt man mal, wie sich die Dementen fühlen“, sagte sie. Die Pflegefachkraft Ilka Moser- Manteuffel begleitete die Hausgäste im Parcours. „Die Arbeit mit an Demenz Erkrankten ist anspruchsvoll und man muss sich genau überlegen, wie man reagiert“, sagt sie. „Es ist eine Gratwanderung, weil sie oft ja auch aggressiv werden und um sich schlagen. Die Verwandten wissen dann oft nicht, wie sie damit umgehen sollen.“ Es sei eine echte Herausforderung für Pflegepersonal und Angehörige.

Von Sabine Hügelland