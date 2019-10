Erste Ideen für Seebrücke in Kühlungsborn Ost vorgestellt

Erste Seestege aus Holz gab es in Kühlungsborn bereits 1895. Sie wurden nach und nach erweitert. Seit 1906 konnten dort Schiffe anlegen. Die Seebrücke in Ost wurde 1932 gebaut. Damals gab es auch in Kühlungsborn West noch eine Brücke. Das Bauwerk in Ost ist bisher 240 Meter lang und besteht aus afrikanischem Azobé- und Bongossi-Hartholz. Es wurde von Stürmen und Eisgang in Mitleidenschaft gezogen und im Winter 2007/2008 saniert.