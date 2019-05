Nienhagen

Sie wollen mehr Transparenz bei politischen Entscheidungen, mehr Bürgernähe und -teilhabe, mehr gemeinsames Handeln: „Das sind unsere Ur-Gedanken“, sagt Wolfgang Lange, der als Kandidat der Bürgerinitiative Gemeinsam für Ostseebad Nienhagen ( BIG) bei der Kommunalwahl am 26. Mai auch ins Rennen um den Posten des Nienhäger Bürgermeisters geht. „Wir setzen uns einfach für eine bessere Zusammenarbeit aller Gruppen und Parteien in der Gemeindevertretung, aber auch mit Vereinen und Initiativen ein.“

Dabei sei eines ganz entscheidend, so Lange: „Wir wollen nicht den Ort verändern – sondern den Politik-Stil und die politischen Inhalte.“ Insgesamt elf Kandidaten stellen sich in drei Wochen für die BIG im Ostseebad zur Wahl. „Mit dabei sind auch fünf Frauen“, sagt Sandra Mehlhorn, die bereits seit fünf Jahren in der Gemeindevertretung mitarbeitet. „Auf diese Quote können wir schon stolz sein.“

Im Rückblick auf die vergangenen Jahre habe sich gezeigt, „dass wir einfach mehr Frauen am Gemeinderats-Tisch brauchen“, so Mehlhorn. „Damit wir auch unsere Interessen vertreten können.“ Es habe grundsätzlich mehr als 20 Jahre an einer starken Opposition gefehlt, meint Wolfgang Lange: „Damit können jetzt die Wenigsten umgehen – deshalb werde ich auch immer wieder als ,Verhinderer’ abgestempelt.“ Dabei sei es der Großteil der Gemeindevertretung, der regelmäßig vernünftige Beschlüsse verhindern würde.

Wenig Akzeptanz als „normaler“ Bürger

Zur Mitarbeit in diesem Gremium sei er vor fünf Jahren gekommen „wie die Jungfrau zum Kinde“, erinnert sich der 64-Jährige: „Ich hatte davor schon als berufener Bürger im Sozialausschuss mitgearbeitet, um ein wenig Einfluss auf Entscheidungen nehmen zu können – das war jedenfalls meine theoretische Annahme.“ In der Praxis sei seine Stimme aber überhaupt nicht als relevant akzeptiert worden: „Das wollte ich ändern.“

Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu mehr Mitspracherecht sei Anfang 2013 die Gründung der Bürgerinitiative gewesen, sagt Wolfgang Lange: „Entstanden aus einem Engagement für die Neugestaltung des Spielplatzes an der Kliffstraße, haben wir immer wieder die Leute eingeladen, bei uns mitzumachen – bei vielen war das Interesse aber leider gering.“

Immerhin: Der „harte Kern“ hat sich seitdem der „klassischen Oppositions-Arbeit“ verschrieben, erklärt Lange: „Das war schon schwierig – aber wir haben trotz einer deutlichen Minderheit jede Menge erreicht.“ So sei etwa die Erarbeitung eines umfassenden Gemeindeentwicklungskonzeptes von der BIG ins Leben gerufen worden, sagt Sandra Mehlhorn: „Da ist anderthalb Jahre sehr viel Herzblut reingeflossen – schade, dass das aktuell so ein bisschen im Sande verläuft.“

Als kleine Opposition viel erreicht

Darüber hinaus sei auf Drängen der Initiative die alte Kurverwaltung umgebaut und damit die Kita „Waldgeister“ um eine gemischte Gruppe erweitert worden, sagt Wolfgang Lange: „Auch die Begriffe Transparenz und Bürgernähe füllen wir mit Leben – immerhin wurde auf unseren Antrag hin zumindest im Tourismusausschuss ein öffentlicher Teil eingeführt.“ Dass sich Einwohner in Sitzungen der Gemeindevertretung jetzt auch zu aktuellen Tagesordnungspunkten äußern können, sei ebenfalls ein Verdienst der BIG.

Aktuell würde vielen Nienhägern vor allem das Fusions-Thema unter den Nägeln brennen, meint Lange: „Ob unsere Bürger, aber auch die Einwohner der Nachbargemeinden und die Mitarbeiter im Amt – alle sind extrem verunsichert.“ Denn Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU) sage und schreibe, was er wolle und verändere dabei laufend die Richtung: „Obwohl die Gemeindevertretung lediglich beschlossen hatte, mit den benachbarten Kommunen Gespräche zu führen, wurde bereits ein Vertragsentwurf erstellt – dazu wird fortwährend behauptet, dass wir fusionieren wollen.“

Vor- und Nachteile einer Fusion kompetent prüfen

Die BIG sei grundsätzlich für Gespräche offen, stellt Lange klar: „Dabei sollte es um Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Kooperation gehen.“ Sollte sich herausstellen, dass für die Gemeinden ein noch engeres Zusammengehen vorteilhaft wäre, müssten kompetente Arbeitsgruppen Vor- und Nachteile einer Fusion prüfen: „Letztlich sollte es nach unserer Auffassung für die mögliche Zustimmung zu einem Fusionsvertrag einen Bürgerentscheid geben.“

Und warum jetzt die Bürgermeister-Kandidatur? „Eigentlich wäre ich beruflich vollkommen ausgelastet“, macht Lange deutlich, der seit einigen Jahren als Makler tätig ist und darüber hinaus Familien beim Bau ihres Hauses betreut. „Aber die Umstände zwingen mich – wir haben in der vergangenen Legislaturperiode als kleine Opposition zwar schon viel erreicht, aber es hätte noch viel mehr sein können.“

Wirkliche Gestaltungsmöglichkeiten habe man nun mal nur mit den notwendigen Mehrheiten: „Wir wollen die Wahl gewinnen – ein Bürgermeister-Kandidat in den eigenen Reihen kann da auch nach Auffassung unserer Mitglieder und Förderer hilfreich sein.“ Er verstehe sich als Teil eines Teams, macht Wolfgang Lange deutlich und schickt eine Kampfansage an seine Mitbewerber: „Wenn ich etwas mache, bin ich schon ganz gern der Sieger. . .“

Lennart Plottke