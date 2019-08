Bad Doberan

Zeit für Begegnung: Die Interkulturellen Wochen wurden gestern in der Gemeinschaftsunterkunft des Malteser-Hilfswerks „Walkenhagen“ in Bad Doberan von der Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung Stefanie Drese ( SPD) eröffnet. „Die Interkulturelle Wochen im Landkreis Rostock sind eine gute Gelegenheit für Alt- und Neubürger, sich zu begegnen, einander kennenzulernen und sich über andere Kulturen zu informieren.“ Die vielfältigen Veranstaltungen würden ein besonderes Zeichen für ein starkes Miteinander vor Ort, für Empathie und Engagement setzen.

Motto: „Zusammen leben und zusammen wachsen“

Drese kündigte die Fortsetzung des Integrationsfonds des Landes in Höhe von einer Million Euro jährlich an. Damit werden Initiativen und Kommunen finanziell bei Integrationsprojekten unterstützt. „Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, dieses bewährte Instrument auch in den Jahren 2020 und 2021 im Haushaltsplanentwurf des Landes zu verankern“, so Stefanie Drese. Landrat Sebastian Constien ( SPD) war ebenfalls in der Münsterstadt zu Gast. „Zusammen leben, zusammen wachsen – das ist eine Aufgabe, die alle Beteiligung fordert. Ich erwarte, dass die Menschen, die bei uns Zuflucht und neue Heimat suchen, hier gemeinsam mit uns leben wollen. Dass wir uns darüber verständigen, wie wir hier leben und was wir erwarten“, sagte er bei der Eröffnung der Aktionswochen. Dazu gehört auch, „dass wir Einheimischen respektvoll und zugewandt sind, wenn es darum geht, unsere Heimat vorzustellen und erlebbar zu machen.“ Das mache das Integrationskonzept des Landkreises Rostock deutlich. Das diesjährige Motto „Zusammen leben und zusammen wachsen“ mache auf eine Dimension im Zusammenleben mit Menschen anderer Herkunft aufmerksam, „die über das moralische Gebot der Freundlichkeit, der Fürsorge und Unterstützung – kurz der Gastfreundschaft hinausgehe“.

Kita-Kinder singen zur Eröffnung

Bereits gestern gab es ein buntes Programm: Kinder der Doberaner Kita „Uns Windroos“ traten auf, eine Trommelgruppe spielte und der Zauberer Till Frömmel begeisterte mit seinen Tricks. Dazu stand der Rostocker Chor „Nadeshda“ auf der Bühne. Die Landfrauen aus Satow, Rerik und Jennwitz unterstützten traditionell wieder mit Kuchen. „Und unsere Bewohner haben gekocht“, sagte Kathrin Braun, Leiterin der Asylbewerberheime des Malteser-Hilfswerks im Ort.

Von Sabine Hügelland