Dass am früheren Stahlbad in Bad Doberan demnächst umfängliche Bauarbeiten starten – daran glauben aktuell nicht mal mehr die kühnsten Optimisten. Vor fast vier Jahren hatte David Corleis das Grundstück samt historischem Gebäudeensemble für gut 415 000 Euro ersteigert. Ursprünglich wollte der Investor auf dem rund 2,2 Hektar großen Areal für rund drei Millionen Euro ein Drei-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich und Restaurant sowie eine Spielhalle bauen. Diese Pläne hatten sich aber aus unterschiedlichen Gründen zerschlagen.

„Mit 58 Jahren habe ich leicht verminderte Lust, noch ein Hotel zu eröffnen.“ David Corleis, Eigentümer Stahlbad-Grundstück Quelle: Karsten Lehmann

Nach unregelmäßigen Treffen, einigen Gesprächen und wagen Ideen will Corleis jetzt einen neuen Anlauf nehmen – mit einem „starken, namhaften Partner“ an seiner Seite. „Als ich das Projekt begonnen habe, war ich 48 Jahre alt“, macht Corleis deutlich. „In diesem Jahr werde ich schon 53.“ Wenn das gesamte Vorhaben tatsächlich umgesetzt sei, gehe er wahrscheinlich auf die 58 zu, rechnet der Investor vor: „Da habe ich leicht verminderte Lust, noch ein Hotel zu eröffnen. Das soll dann mein Partner als Manager machen – ich stelle lediglich das Grundstück und die Pläne zur Verfügung.“

Investor: Grundstück ist nicht weiterverkauft

Das heiße aber nicht, dass er das Areal bereits verkauft habe, stellt Corleis klar: „Ich weiß, dass die Gerüchteküche in Bad Doberan brodelt – das geht hier immer ganz schnell.“ Sollte es eines Tages wider Erwarten doch zu einem Verkauf kommen, sei der Bürgermeister erster Ansprechpartner: „Davon kann aktuell aber keine Rede sein.“

Vielmehr sei auf dem Gelände jetzt der Bau eines Hotels mit mehr als 100 Zimmern geplant, erklärt David Corleis: „Dazu ein Restaurant und ein Wellnessbereich, der vielleicht auch von Schulkindern genutzt werden kann – da hat sich im Vergleich zu früheren Vorstellungen relativ wenig geändert.“ Neu sei lediglich die Größe des Hotels: „Ursprünglich hatte ich mir hier etwa 62 Zimmer gedacht – daneben wollte ich auf dem Grundstück Wohnhäuser bauen und die dann verkaufen.“

Viele Gebäudeteile sind stark beschädigt und vermüllt. Quelle: Lennart Plottke

Der jetzige Partner favorisiere nun aber ein Gebäude mit mehr Zimmern und wolle auf die Wohnbebauung ganz verzichten, so Corleis: „Auch dieses Vorhaben ist durch frühere Beschlüsse der Stadtvertretung abgedeckt.“ Demnach sollen die denkmalgeschützten Bestandsgebäude des alten Stahlbades „im Sinne der kur- und kulturhistorisch geprägten Bedeutung des Areals entwickelt werden“. Als Nutzungsarten sind hier unter Erhalt der historischen Gebäudeformen etwa ein Hotel, Gastronomie, ein Sondergebiet für Sport und Freizeit sowie Anlagen für gesundheitliche Zwecke vorgesehen.

Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe

Welche Dimensionen der Bau am Ende tatsächlich haben kann, werde jetzt geprüft, sagt der Investor: „Wir reden hier mittlerweile von Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe – Ziel ist, die aktualisierten Pläne im August der Stadt zu übergeben, damit zunächst der Bauausschuss und dann die neue Stadtvertretung in ihrer Sitzung im September darüber abstimmen können.“

„Wir unterstützen den Investor bei seinem Vorhaben und helfen, wo wir können.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: privat

Die Stadt Bad Doberan warte jetzt auf die entsprechenden Unterlagen, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos): „Wir unterstützen den Investor bei seinem Vorhaben und helfen, wo wir können.“ Der Weg sei bereitet, stellt Arenz klar: „Es ist alles fertig – ich begrüße jedes Investment, das da oben getätigt wird.“

Spätestens im kommenden Februar wolle er mit den notwendigen Waldrodungen beginnen, sagt David Corleis: „Wir haben hier nur ein enges Zeitfenster – wenn wir dann nicht aktiv werden, ist wieder ein ganzes Jahr verloren.“ Das sei nicht nur für ihn persönlich ein Problem – sondern auch mit Blick auf die Bausubstanz: „Vor einigen Wochen ist am Gebäude bereits ein kleiner Giebel abgestürzt – irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem wir das historische Ensemble gar nicht mehr retten können.“

