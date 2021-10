Investor stellt Ideen für Gut Vorder Bollhagen vor – Bürger „wollen das alles nicht“

Vorder Bollhagen

Die Einwohner von Vorder Bollhagen waren am Mittwochabend zu einer Versammlung eingeladen, wo die Ideen des zur Jagdfeld-Gruppe gehörenden Gutes zur weiteren Entwicklung des Dorfes ausführlich vorgestellt wurden. Extra für diesen Zweck wurde der Saal des ehemaligen Kulturhauses provisorisch hergerichtet und mit ausreichend Sitzplätzen ausgestattet.

Dabei ist das stark sanierungsbedürftige Gebäude schon seit Jahren geschlossen. Eine Sanierung und öffentliche Nutzung könnte aber vielleicht schon bald auf der Vorhabenliste des Gutes landen. Man denke zurzeit darüber nach, hieß es von Investorenseite.

Arenz: Bürger früh beteiligen

Die Bewohner bewiesen ihrerseits, dass sie die Zukunft ihres 200-Seelen-Ortes nicht kalt lässt. Etwa 120 Dörfler fanden sich im Saal ein. Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) erklärte zu Beginn, dass er mit dieser Versammlung die Bürger so früh wie möglich einbeziehen wolle, wenn es um die Entwicklung und Belange ihres Ortes gehe. „Ich möchte gern, dass Ihre Ideen, Hinweise und Fragen schon vorher gehört werden und nicht erst dann, wenn der Bebauungsplan aufgestellt wird.“

Das Gut Vorder Bollhagen stellt seine Ideen zur weiteren Entwicklung des Ortes im alten Kulturhaus vor. Quelle: Rolf Barkhorn

Arenz verwies darauf, dass auch im Planverfahren noch weiterhin die Möglichkeit der Mitwirkung besteht. „Aber wenn Ihre eigenen Vorschläge schon vorher bekannt sind, können diese vielleicht schon bei nächsten Schritten berücksichtigt werden und in die Planung einfließen. Auch die Stadtvertreter haben eigene Vorstellungen. Aus Ihren Ideen, denen der Stadt und dem Vorhaben des Investors sollte dann ein guter Bebauungsplan entstehen können“, ist der Bürgermeister überzeugt. Er kündigte an, das „zukünftig in Bad Doberan immer so zu machen“.

120 Unterschriften dagegen

Eine besondere Form der Bürgerbeteiligung war der Auftritt von Sabine Hillert. Die Einwohnerin von Vorder Bollhagen überreichte dem Bürgermeister eine Mappe mit Unterschriften: „Hier haben rund 120 Einwohner unterschrieben und sich gegen die Pläne des Investors ausgesprochen. Wir wollen das alles nicht“, erklärte sie kurz.

Sabine Hillert übergibt 120 Unterschriften, die sich gegen das Vorhaben stellen, an Bürgermeister Jochen Arenz. Quelle: Rolf Barkhorn

Mit dieser Demonstration der Ablehnung hätte die Versammlung auch schon zu Ende sein können. Aber die Bewohner blieben, wohl auch, um aus erster Hand zu erfahren, welche Ideen zur Entwicklung ihres Dorfes existieren, denn bisher wurde das Vorhaben lediglich in den Ausschüssen der Stadtvertretung diskutiert.

Somit hatte erst einmal der Vertreter des Investors das Wort. Architekt Hans-Peter Heynsen-Meisterlin präsentierte die Visionen zur Entwicklung des Gutsdorfes. Dabei betonte er mehrmals, dass es sich lediglich um die Skizzierung von Ideen und noch nicht um konkrete Planung handele.

Verlegung der Landwirtschaft dringend geboten

Ein wesentlicher Punkt des Konzeptes sieht die Verlegung des ökologisch produzierenden landwirtschaftlichen Betriebes vom bisherigen Areal um das Gutshaus auf eine Fläche im Nordwesten des Dorfes vor. Das sei dringend notwendig, um den Betrieb aus der Trinkwasserschutzzone herauszuholen und an einem weniger sensiblen Standort unterzubringen, führte der Architekt aus und zeigte eine Karte mit dargestellten Ausströmungsbereichen des Grundwassers in dem Gebiet.

In den frei werdenden Gebäuden des Gutsensembles könnten Wohnungen entstehen, die aber nur zu einem geringen Teil für touristische Zwecke genutzt werden sollten. „Ferienwohnungen will keiner, aber temporäre Wohnungen, die über einen mittelfristigen Zeitraum genutzt werden, sind vorstellbar und auch zeitgemäß.“ An anderer Stelle des Dorfes würden Gastronomie, ein neuer Standort für den Hofladen und ein Bäcker gut passen. „Aber so etwas wie ein Erlebnisdorf, in dem es von Besuchern nur so wimmelt, wollen wir hier nicht“, betonte Heynsen-Meisterlin.

Ideenskizze: Auch mit neuen Häusern, die entstehen, soll den Vorstellungen des Investors nach die Dörflichkeit erhalten bleiben. Quelle: Fotokopie: Rolf Barkhorn

Im nördlichen Teil des Dorfes könnten nach den Vorstellungen des Investors bis zu 50 Häuser entstehen. Wichtig sei es aber auch hier, den ruhigen Dorfcharakter zu erhalten und die Gebäude dem dörflichen Bild anzupassen. Die bisher von Bewohnern genutzten Gärten würden erst einmal so weiter bestehen können. Vorerst, dann müssten mit einzelnen Nutzern individuelle Lösungen herbeigeführt werden, erklärte Heynsen-Meisterlin.

Sachliche Diskussion im Anschluss

Den Ausführungen des Architekten schloss sich eine etwa 40-minütige Diskussion an, die trotz mancher Kritik sehr sachlich und völlig unaufgeregt verlief. Deutlich wurde, so in der Wortmeldung von Gudrun Mischke, dass die Einheimischen vor allem die große Zahl der Wohnungen stört, die in kurzer Zeit entstehen könnten. „Bei der Zahl der Wohnungen die dazukämen, würde sich die Einwohnerzahl verdoppeln“, bemängelte sie. Und Joseph Kupsky meinte, dass bei solch einer Entwicklung des Ortsteils eine schlagkräftige Löschgruppe der freiwilligen Feuerwehr benötigt würde. Eine Anwohnerin schlug vor, dass der Investor auf die Gartennutzer zugehen sollte und ihnen die Flächen zum Kauf anbieten könnte. Diese Möglichkeit schloss Heynsen-Meisterlin nicht generell aus. Das rechne er mit zu den angesprochenen individuellen Lösungen, entgegnete der Architekt.

Auch nach Ende der Veranstaltung standen draußen noch Einwohner und diskutierten in kleinen Gruppen weiter. „Ich fand die Veranstaltung sehr informativ. Aber ob das Gut wirklich Flächen an Einwohner verkaufen würde? Vor ein paar Jahren habe ich deswegen mal angefragt. Es wurde strikt abgelehnt“, meinte Marco Schunke und fügte noch hinzu, dass er es gut fände, wenn Gastronomie, Bäcker und andere Geschäfte den Ort beleben würden.

Von Rolf Barkhorn