Bad Doberan

Verlängerung der Festtage: Die Rostocker Band „Bad Penny“ präsentiert am 27. Dezember um 20 Uhr die „Irish-Scottish Wiehnacht“ im Kamp-Theater Bad Doberan (Severinstraße 4). Es handelt sich hierbei um ein Zusatzkonzert – denn die erste Veranstaltung am 25. Dezember war sehr schnell ausverkauft. „Die Idee, Keltisches mit dem Norddeutschen zur Weihnachtszeit zu verbinden, kam uns während unserer Konzerttouren durch Irland und Großbritannien“, sagt Bad-Penny-Frontmann Ola van Sander. „Hier wie dort wird gerade zur Weihnachtszeit gerne traditionelle Musik gespielt.“

Zu einem gemütlichen Beisammensein zwischen Weihnachten und Silvester laden die Vereine Grünolino e.V., die Wassersportfreunde Rerik e.V. und die Kreativ AG Freie Schule neben dem Kinderspielplatz am Salzhaff ein. Vom 27. bis 29. Dezember gibt’s zwischen 13 und 17 Uhr Genähtes, Töpfersachen, Schmuck, Glühwein, Apfelpunsch, Kinderpunsch, Waffeln, Stockbrot, Bratwurst und vieles mehr.

Auch „zwischen den Tagen“ können Besucher an Führungen durch das Doberaner Münster teilnehmen. Täglich ab 11 Uhr gibt es interessante Informationen über die Geschichte des ehemaligen Zisterzienserklosters und die bemerkenswert reiche mittelalterliche und neuzeitliche Ausstattung. Inhalte des Rundgangs sind unter anderem der Hochaltar als ältester Flügelaltar der Kunstgeschichte (ab 1300), der Kelchschrank (um 1300) sowie die Grablegen der mecklenburgischen Fürsten (13. bis 20. Jahrhundert). Ab 13 Uhr wird eine Gewölbe-, Turm- und Glockenführung angeboten – ein Rundgang über das mittelalterliche Gewölbe in 30 Metern Höhe. Darüber hinaus gibt es am Samstag um 11 Uhr eine Führung für Kinder.

In der Kühlungsborner Kunsthalle ist aktuell die Ausstellung „Schlaue Bilder“ zu sehen. Bis Mitte März 2020 zeigen hier die besten Cartoonisten Deutschlands, worauf es beim lebenslangen Lernen wirklich ankommt. Die Kunsthalle ist am 27. und 28. Dezember von 12 bis 14 Uhr sowie am 29. Dezember von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Lennart Plottke