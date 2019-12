Bad Doberan

Neues Jahr, neues Glück: 2020 beginnt ein neues Jahrzehnt. Zehn Jahre Zeit, um alle immer wieder angekündigten Veränderungen, Bauprojekte und Verbesserungen endlich umzusetzen. Jetzt geht es los. Hier der nicht ganz ernst zu nehmende Jahresausblick der Lokalredaktion Bad Doberan.

Die Lösung für das Verkehrsproblem in Rerik präsentieren gleich zu Beginn des Jahres Studenten aus Sachsen. Denn jetzt kann endlich die Bebauung der Halbinsel Wustrow starten. 2019 war die Technische Universität Dresden beauftragt worden, eine Streckenverlängerung für die Mecklenburgische Bäderbahn Molli Richtung Warnemünde und Rerik zu prüfen. Die Empfehlung: Die Bäderbahn sollte bis auf die Halbinsel Wustrow fahren.

„Endlich weiß ich etwas mit meiner üppigen Freizeit anzufangen – ich habe doch sonst nicht so viel zu tun.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

In der Doberaner Mollistraße stehen demnächst auch Veränderungen an. Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) plant, hier ein kombiniertes Blumen- und Fahrradgeschäft zu eröffnen. „Die Mitmachaktion ‚Blumenräder für Bad Doberan‘ wurde so gut angenommen – das können wir doch noch richtig erweitern“, meint Arenz. Er werde künftig auch selbst hinter dem Ladentisch stehen: „Ich wollte schon immer als Verkäufer tätig sein – und endlich weiß ich etwas mit meiner üppigen Freizeit anzufangen. Ich habe doch sonst nicht so viel zu tun.“ Außerdem könne er so besser mit den Bürgern in Kontakt kommen, hofft das Stadtoberhaupt: „In der Regel sitze ich ja den ganzen Tag in meinem Bürgermeisterbüro und komme kaum raus – da verliert man schnell das Gespür dafür, was den Leuten wirklich wichtig ist.“

Neue Bürgerinitiative in Rethwisch

Eine überraschende Wende gibt es in der Gemeinde Börgerende-Rethwisch: Das jahrelang geplante und stark kritisierte Forschungsinstitut wird nun doch gebaut. Aber nicht am Ortsrand, sondern direkt an der Börgerender Straße in Rethwisch. Die neue Bürgerinitiative „Hochhaus statt Funkmast“ hatte sich für diese Lösung stark gemacht – und schließlich auch die Gemeindevertreter überzeugt. „Dieses hässliche Klettergerüst kann doch keiner mehr sehen“, sagt Sprecher Lutz Baumbach. „Jetzt ummanteln wir das Stahlungetüm mit einer hübschen Häuserfassade – und in 68 Metern Höhe bauen wir neben einer Sky-Bar auch einen Hubschrauber-Landeplatz. So lösen wir gleich das vor allem in den Sommermonaten große Verkehrsproblem auf den Straßen.“

Seebrücke fürs Ostseebad

Vorbild Ostseebad Heringsdorf: Die Usedomer Pläne für eine Seebrücke aus dem Jahr 2012 könnten jetzt auch auf Nienhagen angewendet werden. Quelle: Generalplanungs-GmbH

Gelöst werden soll auch die schier endlose Suche nach einer Variante für die geplante Strandversorgung in Nienhagen. Jetzt will man im Ostseebad mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Nach Rücksprache mit dem Wirtschafts- und Umweltministerium in Schwerin starten im Frühjahr die Arbeiten für eine Seebrücke inklusive Gastronomie und öffentlicher Toiletten. „Mit der Strandverbreiterung kommen wir sonst ja auch nicht voran“, sagt Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „Das können wir dann alles in einem Abwasch regeln.“ Mit Blick auf den Tourismus ebenfalls positiv: „An der Seebrücke soll es auch eine Anlegemöglichkeit für Kreuzfahrtschiffe geben“, so Kahl. „Und wir bekommen so unseren Bootshafen doch noch.“

Süddeutscher Unternehmer möchte in Bad Doberan Fuß fassen

In Bad Doberan soll es auf dem Grundstück an der Bahnhofstraße ebenfalls endlich vorwärts gehen. Moorbad-Ruinen-Besitzer David Corleis hat jemanden, mit dem er den Neubau umsetzen möchte. Die Gespräche der Planer mit der Stadt Bad Doberan laufen bereits. Wer der Partner ist, das verrät David Corleis noch nicht. Ein Hotelneubau war bisher für die Fläche vorgesehen.

Wie sieht die Zukunft des alten Moorbades in Bad Doberan aus? Quelle: Anja Levien

Doch 2020 wird bekannt: Der Investor ist ein Casino-Besitzer, der in Süddeutschland mehrere Spielhallen betreibt und jetzt in Norddeutschland Fuß fassen möchte. Die Diskussion über Spielcasinos in Bad Doberan entfacht erneut. Damals lehnten die Stadtvertreter ein Wettbüro an diesem Standort ab. Hinter verschlossenen Türen wird jetzt wieder über die Zukunft gepokert. Ob ein Casinobesitzer der Jackpot für die Stadt ist oder weiter nur Roulette mit den Hoffnungen und Wünschen der Bad Doberaner gespielt wird? Hauptsache am Ende ruft einer: „Bingo!“ Gewinner müssen die Bad Doberaner sein!

Von Lennart Plottke und Anja Levien